Po žiauraus jaunuolio sumušimo Druskininkuose – prokuratūros žinia: atsirado įtariamasis

Kaip portalą Lrytas pirmadienį informavo Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus specialistai, pranešimas apie įtarimą yra įteiktas vienam asmeniui, gimusiam 2008 metais.
„Ikiteisminis tyrimas yra tęsiamas, atliekami proceso veiksmai, nustatinėjamos įvykio aplinkybės. Šiuo metu pranešimas apie įtarimą yra įteiktas asmeniui“, – nurodė prokuratūra.
Primename, kad beveik prieš dvi savaites Druskininkuose keli jaunuoliai stipriai sumušė kitą vaikiną – nufilmuotame ir pasklidusiame vaizdo įraše matyti, kad visas aukos veidas srūva krauju, jis nesipriešina ir guli ant grindų.
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Iš socialiniame tinkle „Telegram“ pasirodžiusios informacijos galima suprasti, kad į Druskininkus iš kito miesto atvyko kelių jaunuolių kompanija, čia vyko vakarėlis.
Liudininkai neva pasakoja, kad auka visą vakarą „elgėsi neadekvačiai“, merginas vadino necenzūriniais žodžiais, buvo nemandangus, todėl pradėjo bręsti konfliktas, vaikinui buvo pasiūlyta išeiti. Galiausiai atvykėlis buvo žiauriai sumuštas. Vaizdo įraše matyti, kad jaunuolio veidas pasruvęs krauju, jis nesipriešina ir nereaguoja, o vienas vaikinas laiko jo galvą.
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„Deb***i jūs? Kvieskit greitukę, čia p***a jam bus“, „Davai servetėlių atneškit, šaika, maldauju“, „Kvieskit greitąją!“ – šaukė išsigandę vaikinai.
Teigiama ir tai, neva vienas iš smurtautojų paėmė vaikino galvą ir maždaug minutę mušė jį alkūnėmis, grupelė jaunuolių auką smaugė, spjaudė.
Tiesa, pasirodė žinių, kad vienas iš smurtavusiųjų yra MMA kovotojas.
„Nedaug smūgių trūko, kad vaikinas paliktų šį pasaulį“, – rašoma prie vaizdo įrašo.
Portalas Lrytas dėl šios situacijos jau praėjusią savaitę kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Jo atstovė Eglė Kačinskienė nurodė, kad liepos 18 d., šeštadienį, apie 2 val. 40 min. Druskininkų policijos pareigūnai gavo ligoninės medikų pranešimą, kad į juos kreipėsi vyras (gim. 2008 m.) su įvairaus pobūdžio veido sumušimais.
„Nukentėjusysis tądien aplinkybių paaiškinti negalėjo ir tolimesnei apžiūrai buvo nukreiptas į Kauno klinikas.
Druskininkų PK pareigūnai dėl šio įvykio liepos 18 d. pradėjo aplinkybių patikslinimą, o liepos 22 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138 str. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kol nėra gauta oficiali medikų išvada dėl patirtų sužalojimų.
Šiuo metu Druskininkų policijos pareigūnai ir toliau vykdo būtinuosius procesinius veiksmus, analizuoja turimą ir pateiktą informaciją, siekiant išsiaiškinti įvykio aplinkybes. Įtarimai niekam nėra pareikšti. Ikiteisminį tyrimą organizuoja Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai“, – informavo E. Kačinskienė.
Tą patį vėliau pakartojo ir prokuratūros atstovai.
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