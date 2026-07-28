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Premjeras apie JAV karių sugrįžimą: su nekantrumu laukiame sprendimo, tikiuosi, jis bus netrukus

2026 m. liepos 28 d. 11:27
Pasibaigus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių rotacijai, Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti Vašingtono sprendimo dėl tolesnio amerikiečių buvimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, neigiamų signalų dėl to dabar nėra.
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„Kol kas indikacijų naujų neturime. Laukiame su nekantrumu sprendimo ir tikiuosi, kad tas sprendimas ne tik teigiamas, bet ir neužilgo“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda teigė M. Sinkevičius.
Birželį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vicepirmininkas, konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigė turįs žinių, kad liepos mėnesį į Lietuvą atvyks nauji kariai.
Ministro pirmininko teigimu, daugiau informacijos šiuo klausimu turėtų paaiškėti rugpjūtį.

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„Visą laiką (klausimas – ELTA) sklandė ore, kad bus iki liepos pabaigos, gal dabar jau persikelsime iki rugpjūčio. Nėra jokių indikacijų, kad kažkas keistųsi, tiesiog žmonės daug kur atostogauja, politiniai sprendimai užtrunka“, – kalbėjo jis.
Išvyko pasibaigus rotacijai
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
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G. Nausėda sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Mindaugas SinkevičiusJAV kariaiJAV
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