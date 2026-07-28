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Ž. Pavilionis kreipėsi į K. Budrį: prašo atsakyti į klausimus dėl Lietuvos užsienio politikos

2026 m. liepos 28 d. 11:10
Konservatorius, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, prašydamas atsakyti į klausimus dėl Lietuvos diplomatijos kurso.
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Seimo narys kreipimesi kelia klausimus dėl, jo vertinimu, pastebimos stagnacijos santykiuose su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV), taip pat – dėl Lietuvos siekio normalizuoti dvišalius santykius su Kinija.
„Mūsų užsienio politika pastaraisiais metais kelia rimtų abejonių dėl savo krypties. Viena vertus, nuo 2024 metų nematome jokių aukščiausio lygio susitikimų su JAV vadovais ir proaktyvių veiksmų siekiant didesnio JAV karinio buvimo Lietuvoje.
Kita vertus, matome skubotą ir neskaidrų norą „normalizuoti“ santykius su Pekinu, visiškai ignoruojant faktą, kad Kinija yra lemiama Rusijos karo prieš Ukrainą rėmėja. Kyla pagrįstas klausimas: kieno interesams šiuo metu atstovauja Lietuvos diplomatija?“, – pranešime cituojamas Ž. Pavilionis.
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Konservatorius taip pat prašo K. Budrio atsakyti į klausimus dėl santykių su Baltarusija.
Ž. Pavilionio klausimai pateikti pagal Seimo statuto 212 straipsnį, kuris numato, kad raštu Seimo narys arba jų grupė gali pateikti Vyriausybės nariui arba valstybės institucijos vadovui klausimus, į kuriuos turi būti atsakyta raštu.
Žygimantas PavilionisKęstutis BudrysUžsienio politika

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