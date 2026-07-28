Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktu ieškiniu siekiama iš S. Tučkės priteisti per 6,6 tūkst. eurų.
Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo, pildamasi kurą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei.
„Delfi“ žiniomis, teisėsauga nustatė, jog per 2019–2023 m., Palangos miesto savivaldybės tarybos kadenciją savivaldybė S. Tučkei kompensavo kiek daugiau nei 12 tūkst. eurų išlaidų. Daugiausiai pinigų politikė skyrė transportui: degalams – kiek daugiau nei 8,9 tūkst. eurų, automobilio eksploatacijai ir remontui – apie 3 tūkst. eurų, kanceliarinėms prekėms – 30 eurų.
Po G. Palucko viešnagės STT – šypsena ir tvirtinimas, kad jaučiasi puikiai: „Taip, esu įtariamasis“
Anot „Delfi“, prokurorai nustatė, kad tarybos narė degalus pirko ir tada, kai buvo paskelbtas karantinas. Teismui pateiktoje medžiagoje nurodoma, kad abiejų karantinų metu S. Tučkė pirko degalus už savivaldybės ribų – iš viso 543 litrus, o sąskaitas paskui pateikdavo apmokėti savivaldybei. Nustatyta, kad per kadenciją savivaldybė politikei apmokėjo 6,2 tūkst. litrų degalų.
Pati S. Tučkė „Delfi“ sakė, kad kurį laiką dirbo Vilniuje ir iš jo vykdavo į Palangoje organizuotus tarybos posėdžius bei pasitarimus.
Susiję straipsniai
„Darbo Vilniuje niekas nedraudžia ir jeigu man dirbant Vilniuje yra šaukiamas pasitarimas arba posėdis Palangoje, privalau dalyvauti ir atstovauti rinkėjams. Vietos savivaldos įstatyme rašoma, kad darbdavys turi išleisti tarybos narį vykti, tai aš atsiprašydavau savo darbdavio, paaiškindavau aplinkybes, jis mane išleisdavo ir vykdavau vykdyti pareigų. Ir natūralu, kad man vykstant iš lokacijos, esančios Vilniuje, į Palangą, na, tai pyliausi kurą, taip. Vykdžiau pareigas“, – kalbėjo politikė.
S. Tučkė šiuo metu yra Lietuvos socialdemokratų partijos Palangos skyriaus pirmininkė.
Ji yra dirbusi buvusio premjero G. Palucko patarėjų komandoje – ji ėjo patarėjos socialinės politikos klausimais pareigas. Vėliau politikė dirbo Jūratės Zailskienės vadovautoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, ten ji ėjo ministerijos kanclerės pareigas.
Gintautas PaluckasPalangos miesto savivaldybėneteisėtas praturtėjimas
Rodyti daugiau žymių