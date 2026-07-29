A. Veryga apie apkaltą R. Žemaitaičiui: atrodytų, logiška sulaukti LAT sprendimo

„Atrodytų, logiška sulaukti galutinio teismo sprendimo, nes esame matę ne vieną gi bylą su politikais, kur skirtingų instancijų teismai priima, na, kardinaliai skirtingus sprendimus“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė politikas.
A.Verygos teigimu, nors Seimas yra laisvas apkaltos procesą politikui organizuoti bet kuriuo metu, jeigu tam mato poreikį, nesinori „užbėgti įvykiams už akių“.
„Nesinorėtų užbėginėti įvykiams už akių, kad ir kaip man nepatiktų visi tie R. Žemaitaičio pasisakymai, ir aš tikrai juos labai neigiamai vertinu“, – sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis.
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Paklaustas, ar džiaugiasi, kad „Nemuno aušros“ nebėra koalicijoje, A. Veryga teigė, jog „gerai, kad nereikia už svetimas bėdas aiškintis“.
„Savotiškai smagu, kad nereikia būti šalia tokių žmonių“, – komentavo jis.
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Teismas pripažino kaltu už neapykantos kurstymą ir Holokausto menkinimą
Kaip skelbta, Lietuvos apeliacinis teismas pastarąjį trečiadienį nusprendė, kad R. Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Jis padidino R. Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą – nuo 5 iki 10 tūkst. eurų.
Už neapykantos kurstymą ir Holokausto menkinimą nuteistas „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis kartu su advokatu apeliaciniais skundais siekė išteisinimo. Šiuos skundus Apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam teismui (LAT).
Parlamento Etikos ir procedūros komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas Eltai patvirtino, kad po šio teismo sprendimo R. Žemaitaičiui Seime bus pradėta apkaltos procedūra.
Tiesa, Seimo pirmininkas Juozas Olekas praėjusią savaitę žurnalistams sakė, kad minėtoji procedūra „aušriečių“ lyderiui galėtų būti pradėta tik įsiteisėjus galutiniam – LAT – sprendimui arba jeigu nebūtų apskųstas Apeliacinio teismo nuosprendis.
R. Žemaitaitis teismo nuosprendį vadino politizuotu, žadėjo jį skųsti LAT.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas „Nemuno aušros“ pirmininką R. Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo, jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku, R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.
Konstatuota, kad politiko vieši pasisakymai socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat jo kalba, pasakyta Seimo posėdyje, peržengė Konstitucijoje įtvirtintos saviraiškos laisvės ribas ir atitiko Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas.
Teismas pažymėjo, kad įrašuose politikas naudojo žeminančią, žmogaus orumą niekinančią ir tautiniu pagrindu priešiškumą kurstančią kalbą. Konstatuota, kad nemaža dalis pasisakymų buvo pateikti remiantis istoriniais šaltiniais nepagrįsta, tikrovės neatitinkančia informacija, kuri žydų tautybę kaip grupę kaltino įvairiais istoriniais nusikaltimais, sovietinėmis represijomis ir kitomis tragedijomis, įvykusiomis XX amžiuje.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.
Aurelijus VerygaapkaltaRemigijus Žemaitaitis
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