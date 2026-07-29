A. Veryga įvertino diskusijas dėl M. Sinkevičiaus disertacijos: tai panašu į politinį kabinėjimąsi

„Pradedu matyti savotišką tendenciją, kada valdžioje atsiduria ši pusė politinių partijų, pradedama labai domėtis disertacijomis. Lietuvoje yra daug įdomių disertacijų, siūlau paskaityti disertaciją politikų, nuo kurių visuomenei per kūną eina šiurpuliukai. Arba kai kurių buvusių Konstitucinio Teismo teisėjų, kurie mokina, kaip su Konstitucija elgtis. Geros ten disertacijos apie miliciją ir kitus dalykus. Jeigu skaitome – skaitykime visas“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.
„Jeigu keliame klausimus apie mokslinių darbų kokybę, jeigu tai yra rimta diskusija, o ne politinis kabinėjimasis, – darykime diskusiją ne radijo studijose, ne televizijos studijose. Sėskime su rektoriais, mokslininkais, kalbėkime, ar tikrai trūksta kokybės, ką daryti, kad ją pagerintume. Gal reikia kažkokių lėšų papildomai skirti, kad doktorantai galėtų atlikti aukštesnės kokybės tyrimą. Dabar man tai panašu į politinį kabinėjimąsi, kuriam aš jau matau tendenciją“, – akcentavo jis.
Pasak politiko, vertinimą, ar darbas yra parašytas kokybiškai ir sąžiningai atlieka ne visuomenė, o tam skirtos struktūros aukštosiose mokyklose.
Atkreipia ISM dėmesį dėl „silpnos M. Sinkevičiaus disertacijos“: daro didelę klaidą ignoruodami
„Tą daro ne žmonės iš gatvės. Tam ir yra visa struktūra, yra gynimo taryba, oponentai. Visa tai yra sukurta, kad nebūtų nei plagiato, nei nekokybiškų darbų. Atsakomybę už tai prisiima universitetas, kuriame disertacija yra ginama“, – dėstė jis.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.
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Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.
Viešojoje erdvėje taip pat kilo klausimų dėl galimo plagijavimo. ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Universitetas nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal ISM galiojančią tvarką.
Pats premjeras teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai. M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ragino leisti premjerui dirbti, o ISM rektorius Dalius Misiūnas sakė, jog šiomis diskusijomis norima pakenkti M. Sinkevičiaus reputacijai.
Aurelijus VerygaMindaugas SinkevičiusISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
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