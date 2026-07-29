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Aplinkos viceministru pradeda dirbti A. Pieniuta

2026 m. liepos 29 d. 09:58
Aplinkos ministerijoje trečiadienį darbą pradeda naujuoju viceministru paskirtas Algirdas Pieniuta. Jis kuruos miškų politikos sritį, pranešė ministerija.
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Pasak A. Pieniutos, eidamas šias pareigas, jis sieks susitarti dėl ilgalaikės miškų sektoriaus ateities ir užtikrinti aiškią miškų apsaugą, priežiūrą ir veiklos kryptį.
„Darbų ir lūkesčių yra daug, todėl teks susitelkti į aiškius prioritetus. Svarbu užtikrinti orias darbo sąlygas sektoriuje dirbantiems žmonėms, kuo geriau panaudoti sukauptą mokslo potencialą ir priimant sprendimus ginti viešąjį interesą“, – pranešime cituojamas A. Pieniuta.
Prieš tapdamas viceministru, A. Pieniuta dirbo susisiekimo ministro patarėju, taip pat daugiau kaip dešimtmetį dirbo geležinkelių transporto srityje, kur sukaupė vadovavimo, strateginio planavimo, aplinkosaugos ir infrastruktūros priežiūros patirties.
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ELTA primena, kad Aplinkos ministerijoje jau dirba viceministrės Aira Paliukėnaitė, Asta Rokickienė ir Giedrė Ričkutė. Ministerijos kanclerio pareigos patikėtos buvusiam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Aplinkos ministerijaviceministrasVladislavas Kondratovičius
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