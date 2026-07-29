Dėl LGBTQ asmenų niekinimo išteisinto P. Gražulio byloje LAT nagrinės du skundus

Kaip Eltą informavo LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, kasacinius skundus šioje byloje pateikė Generalinė prokuratūra ir trijų nukentėjusiųjų gynėjas.
„Abejais skundais prašoma panaikinti išteisinamąjį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį. Šiandien LAT teisėjų atrankos kolegija priėmė šiuo skundus nagrinėti kasacine tvarka“, – nurodė T. Merkevičiūtė.
Anot jos, byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
Lietuvos apeliacinis teismas balandį europarlamentarą P. Gražulį byloje dėl LGBTQ asmenų niekinimo visiškai išteisino kaip nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
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Šis teismas paskelbė, kad P. Gražulio viešai išsakytos frazės buvo niekinančio ir įžeidžiančio pobūdžio, tačiau šie pasisakymai negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Teismo manymu, baudžiamajai atsakomybei kilti neužtenka vien įžeidžiančio, niekinančio pobūdžio pareiškimo, jeigu jame nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos ar diskriminavimo skatinimo, kuriuo galėtų kilti grėsmė saugomam objektui.
Tuo metu Vilniaus apygardos teismas pernai spalį P. Gražulį pripažino kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skyrė jam 10 tūkst. eurų piniginę baudą.
ELTA primena, kad P. Gražuliui byla buvo iškelta dėl to, kad jis, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, P. Gražulis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas. Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
Pats P. Gražulis kaltės nepripažino ir teigė, kad tiesiog citavo Šventąjį Raštą.
Gytis Pankūnas (ELTA)
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