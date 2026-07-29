JAV vėliavą trypusiam SADM viceministro T. Vinokuro broliui pareikšti įtarimai

„Jūsų paklausime minimas asmuo (S. Vinokuras – ELTA) buvo apklaustas, jam pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (Viešosios tvarkos pažeidimas)“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Anot jos, ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo yra atliekamas toliau.
Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Išpuolis per JAV minėjimą Vilniuje: jaunuolis užšoko ant milžiniškos vėliavos ir ją trypė
Kaip nurodoma Baudžiamajame kodekse, tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai liepos 4 d. prie Vilniaus Televizijos bokšto policija sulaikė JAV vėliavą trypti pradėjusį S. Vinokurą. Po apklausos jaunuolis buvo paleistas.
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Policijos duomenimis, prie Televizijos bokšto vykstant JAV 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimui ir keliant JAV vėliavą, per tvorą perlipo jaunuolis, kuris pradėjo konfliktuoti ir niokoti JAV vėliavą.
Socialiniuose tinkluose publikuotame vaizdo įraše matyti, kaip jaunuolis prie TV bokšto laksto per ant žemės ištiestą JAV vėliavą ir kalba apie tai, kad esą policija ir Amerikos piliečiai „daro gestapinius suėmimus“.
Minint 250-ąsias JAV nepriklausomybės metines, Vilniaus televizijos bokšte tuomet buvo iškelta didžiausia Lietuvos istorijoje užsienio valstybės vėliava.
Panerių kapinėse paliko plakatus, kuriais kritikuoti Izraelio veiksmai Gazos Ruože
Į teisėsaugos akiratį S. Vinokuras patenka ne pirmą kartą.
Pernai liepos 2 d. Vilniuje, Panerių kapinėse, prie žydų atminimo vietos, buvo pastebėti padėti plakatai su prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože nukreipta informacija. Tai buvo padaryta Lietuvoje viešint Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui ir kitiems šios šalies atstovams. Dėl šio įvykio pranešta policijai.
Tuomet S. Vinokuras socialiniame tinkle „Facebook“ prisipažino, kad minėtus plakatus padėjo jis su dar keliais žmonėmis. Tuometinio premjero Gintauto Palucko patarėjo T. Vinokuro brolis paskelbė, kad Panerių kapinėse nuėmė Izraelio vadovų paliktas juosteles ir padėjo plakatus, kuriais kritikuojami Izraelio veiksmai Gazos Ruože.
S. Vinokuras savo „Facebook“ paskyroje nurodė, kad su keletu žydų tautybės žmonių ir „susirūpinusių bendruomenės narių“ Paneriuose minėjo „tragiškas istorines žudynes“. Jis rašė, kad pagerbdami aukas, jie nuėmė juosteles su užrašu „Izraelio valstybė“.
„Ir taip, mes, pagerbdami aukas, nuėmėme tai, ką laikėme šios šventos istorinės vietos įžeidimu ir išniekinimu – juosteles su užrašu „Izraelio valstybė“, – rašė S. Vinokuras.
„Jų vietoje palikome jidiš, arabų ir anglų kalbomis parašytą žinutę: „Niekada daugiau niekam“. Sėdėjome priešais memorialą, skaitėme palestiniečių ir žydų draugų parašytą tekstą apie tai, kad vakar ir šiandien neteisėtai nužudytųjų atminimas ir pagerbimas yra pirmas žingsnis, siekiant nutraukti būsimas tragedijas ir holokaustus“, – toliau „Facebook“ tuomet dėstė S. Vinokuras.
Prieš Izraelį nukreiptų plakatų padėjimą Panerių Holokausto memoriale tuomet pasmerkė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein. Pasak jos, Holokausto aukų atminimo vietos išniekinimas yra moralinė gėda.
Pastaruoju metu Izraelis patiria didžiulį tarptautinį spaudimą nutraukti suintensyvintą karinę kampaniją Gazos Ruože.