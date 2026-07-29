Kauniečiams ir toliau finansuojamas prisijungimas prie centralizuotų tinklų: sužinokite, ar galite pasinaudoti

„Ši programa – svarbus žingsnis švaresnio Kauno miesto link. Pagrindinis programos tikslas yra sumažinti į aplinką patenkančių teršalų kiekį ir sudaryti gyventojams galimybes naudotis išvystyta, kokybiška paslauga Kauno mieste.
Programa skirta Kauno miesto gyventojams, kurie dar nėra prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, bet iki jų sklypo ribos tinklai jau yra atvesti“, – sako bendrovės „Kauno vandenys“ generalinis direktorius Ramūnas-Petras Šulskus.
Vieno būsto prijungimui prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skiriama iki 3 tūkst. eurų, o jungiantis tik prie vieno iš tinklų (vandentiekio arba nuotekų) – 1500 eurų. Taip pat skiriama 300 eurų nuotekų siurblio įrengimo darbams (pirkimui bei sumontavimui), jeigu tai reikalinga prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Atkreipiame dėmesį, kad trūkstamas lėšas prisideda paramos gavėjas.
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Norint pasinaudoti programa, su privalomais dokumentais savininkai arba įgalioti asmenys turi atvykti į bendrovės „Kauno vandenys“ Techninį-projektų skyrių ir užpildyti prašymus/paraiškas bei pasirašyti preliminarią sutartį dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų įvedimo.
Platesnę informaciją apie prisijungimo sąlygas ir reikiamus pateikti dokumentus gyventojai gali rasti bendrovės „Kauno vandenys“ interneto svetainėje kaunovandenys.lt.
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