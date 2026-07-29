M. Sinkevičiaus komandoje – kol kas 6 patarėjai, iš jų dvi dirbo su I. Ruginiene

„Komandos formavimas yra tęstinis procesas. Premjeras palaiko nuolatinį ryšį su politinės komandos nariais, Vyriausybės kanceliarijos ekspertais, ministrais, todėl Vyriausybės programos vykdymas yra užtikrinamas nuo pirmų dienų“, – Eltai nurodė premjero patarėjas Gedas Salyga.
„Apie visus ministro pirmininko komandos pokyčius visuomenė bus informuota nedelsiant“, – tvirtino jis.
Šiuo metu M. Sinkevičiaus patarėjų komandoje dirba 6 žmonės – šeimos politikos klausimus kuruojanti Giedrė Purvaneckienė, atstovas spaudai G. Salyga, patarėjas kultūros klausimais Darius Kuolys, už sveikatos klausimus atsakinga buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, patarėja IT ir skaitmenizacijos klausimais Dalia Markinienė.
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Kaip Eltą informavo G. Salyga, nuo antradienio darbus Vyriausybėje pradėjo Jovita Stanevičiūtė, anksčiau dirbusi Jonavos rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus Komunikacijos poskyrio vedėja. Ji nuo šiol bus M. Sinkevičiaus patarėja komunikacijai bei jaunimo reikalams.
Buvusios Vyriausybės vadovės komandoje dirbo 13 patarėjų
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Buvusios premjerės I. Ruginienės politinėje patarėjų komandoje dirbo 13 žmonių.
Anksčiau, dar būdamas kandidatu į premjerus, M. Sinkevičius interviu Eltai teigė, kad nemažą dalį jo komandos narių sudarys su I. Ruginiene dirbę žmonės.
„Manau, kad nemažai. Žmonės yra įsivažiavę, kai kuriuos tikrai pažįstu. Yra partiečiai ir bendrapartiečiai. Manau, kad tęstinumas galėtų išlikti. Tikrai nebus taip, kad: „Ačiū visiems, kurie buvote, dabar užeikite visi nauji.“ Taip tikrai nebus“, – sakė jis paklaustas, kiek žmonių, dirbusiųjų I. Ruginienės komandoje, ketina kviesti tęsti darbus.
Vis dėl to iš šešių šiuo metu M. Sinkevičiaus komandoje dirbančių patarėjų, tik dvi – G. Purvaneckienė ir D. Markinienė – anksčiau dirbo su buvusia premjere.
Kaip skelbė ELTA, vadovauti premjero biurui buvo paskirta su M. Sinkevičiumi anksčiau Jonavos rajono savivaldybėje dirbusi Brigita Šlepetienė.
Tuo metu į Vyriausybės kanclerio pareigas buvo deleguotas Tomas Daukantas.
ELTA primena, kad liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.