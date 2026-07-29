„Lietuva yra aktyvi ir atsakinga tarptautinės bendruomenės narė ir kai mūsų partnerius ištinka krizės ir nelaimės, mes niekada neliekam nuošalyje (…). Esame pasirengę padėti Prancūzijai, susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais.
Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis, ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas – mes neabejotinai su PAGD (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento – ELTA) kolegomis prisidėsime ir technika, ir žmonėmis“, – prieš pradėdamas Vyriausybės posėdį kalbėjo ministras pirmininkas.
Kaip skelbė ELTA, Prancūzija ir Ispanija šiuo metu kovoja su didžiuliais miškų gaisrais.
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Gaisras Prancūzijoje, vienas didžiausių šalyje nuo Antrojo pasaulinio karo, sukėlė beprecedentį „pirokumulonimbusą“ – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų, teigė Prancūzijos nacionalinė ugniagesių federacija (FNSPF).
Prancūzijoje pietvakarinio Žirondos regiono, kuriame yra daugiausia gaisrų, prefektas paragino turistus nevykti į šią vietovę ir ieškoti „kitų kelionės tikslų“.
Šiame regione evakuota apie 220 tūkst. žmonių, o 45 kempingai buvo priversti užsidaryti, taip sužlugdant atostogų planus maždaug 40 tūkst. žmonių.
PrancūzijaMindaugas Sinkevičiusgaisrai
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