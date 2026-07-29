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T. Valys: perskirstyti nepanaudotų KAM lėšų kitoms sritims neplanuojama, viskas vyksta pagal planą

2026 m. liepos 29 d. 12:56
Nepanaudotų Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą.
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„Tokio scenarijaus kol kas tikrai neplanuojame. Viskas vyksta pagal planą“, – žurnalistams trečiadienį teigė ministras.
„Šita situacija man yra žinoma, bet ten yra tam tikrų cikliškumų, susijusių su atsiskaitymais“, – tvirtino jis.
Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota 30 proc. gynybai skirtų lėšų.
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Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus, tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai.
KAM asignavimams šių metų biudžeto projekte skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šią savaitę „Žinių radijui“ teigė, kad, šalies vadovo nuomone, Lietuvai būtina nuosekliai stiprinti gynybos pajėgumus, nes geopolitinė įtampa artimiausiais metais neišnyks. Anot jo, po 2030 metų reikėtų siekti plataus politinių partijų susitarimo dėl ilgalaikio gynybos finansavimo.
Taurimas ValysKrašto apsaugos ministerija (KAM)ministras
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