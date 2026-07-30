Lietuvos dienaAktualijos

„Netekome vienos ir ryškiausių atgimimo epochos žvaigždžių“: V. P. Andriukaitis prisimena K. Prunskienę (1)

2026 m. liepos 30 d. 18:35
„Netekome vienos iš ryškiausių atgimimo epochos žvaigždžių. O jei iš moterų – tai pačios ryškiausios“, prisimindamas Anapilin iškeliavusią pirmosios atkurtos Lietuvos Vyriausybės vadovę Kazimirą Danutę Prunskienę sako europarlamentaras, Nepriklausomybės Akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis.
Daugiau nuotraukų (13)
„Jos žvaigždė, jos jėga, jos patrauklumas, jos guvumas, jos simpatiškumas 1988-1990 metais reiškė neišpasakytai daug. Jos visi pasirodymai didžiuosiuose mitinguose, jos puikūs pasirodymai TSRS liaudies deputatų suvažiavime, jos puikūs pasirodymai prieš Gorbačiovą... 1988-1990 metais buvo neabejotinai ryški lyderystė. Iš Sąjūdžio žvaigždyno ji buvo viena ryškiausių to meto žvaigždžių“, – portalui Lrytas kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas.
Pasak V. Andriukaičio, pažymint K. Prunskienės indėlį į Lietuvos valstybingumo raidą, būtina atkreipti dėmesį, jog ji buvo viena iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių, dėl savo lyderystės buvo priimta ir į LTSR ministrų tarybą.
„Reikia būtinai atiduoti jai pirmumo teisę formuojant Sąjūdžio platformą“, – pabrėžė jis, primindamas, kad K. Prunskienės vaidmuo buvo kertinis kartu su kolegomis rengiant ekonominio savarankiškumo koncepciją.

Eidama 84-uosius metus mirė Kazimira Danutė Prunskienė: signatare buvo susidomėję ir genealogai

„O jos kalbos mitinguose... Ji patraukli, graži, energinga, simpatiška, jau nekalbu, kokia buvo sėkmė Gintarinės ledi“, – prisiminimais dalijosi „socdemas“.
Šį titulą K. Prunskienei, pastebėjo europarlamentaras, suteikė Vakarų žiniasklaida.
Susiję straipsniai
Mirė Kazimira Prunskienė

Mirė Kazimira Prunskienė (9)

Iš politikų, bičiulių ir artimųjų – užuojautos žodžiai mirus K. Prunskienei

Iš politikų, bičiulių ir artimųjų – užuojautos žodžiai mirus K. Prunskienei

Su K. Prunskiene dirbęs D. Kuolys: aš mačiau jos ašaras

Su K. Prunskiene dirbęs D. Kuolys: aš mačiau jos ašaras (2)

„Ją priėmė Vašingtonas, ją priėmė Londonas, ją priėmė Berlynas. Įsivaizduojate, ką tai reiškė 1990-ais metais, kai niekas mūsų nepripažino? Kai mes dar nebuvome tarptautinis subjektas“, – sakė jis.
„Vakarų žiniasklaidoje ji buvo taip įvardinta. Thatcher buvo Geležinė ledi, o čia žurnalistai ją dėl jos šarmo, dėl jos mokėjimo patraukti, dėl jos lankstumo, dėl jos įžvalgumo pavadino“, – pridūrė V. Andriukaitis.
Nors vėliau K. Prunskienei teko susidurti su įvairias politiniais iššūkiais, socialdemokratas pastebėjo – dar ir 2004-aisiais ji buvo svarbi Lietuvos politikė. Juk, anot jo, tuomet vykusiuose prezidento rinkimuose ji liko antra.
„Tai pasitikėjimas ja buvo didžiulis“, – kalbėjo jis.
Kazimira Prunskienė. Daugiau nuotraukų (13)
Kazimira Prunskienė.
Prisiminė bendrą darbą
V. Andriukaičio teigimu, jie su K. Prunskiene buvo draugai – juk, priminė jis, Aukščiausioje Taryboje–Atkuriamajame Seime jie buvo kaimynai ir sėdėjo šalia vienas kito.
„Sėdėjome vienas greta kito, kadangi aš buvau išrinktas Žalgirio 4-ojoje, o ji buvo Verkių 5-ojoje apygardoje. Mes kaimynai buvome“,
„Mes daug kartu dirbome ir formuojant Vyriausybę. Būtent Juozo Oleko kandidatūrą aš jai pasiūliau“, – sakė jis.
J. Olekas K. Prunskienės Vyriausybėje buvo ėjo sveikatos apsaugos ministro pareigas.
V. P. Andriukaitis pastebėjo, kad pastarasis Ministrų kabinetas buvo koalicinis. Tad suderinti visų darbą ir telkti reikėjo stiprios lyderystės.
Kazimira Prunskienė. Daugiau nuotraukų (13)
Kazimira Prunskienė.
„1990-ieji buvo jos talento, be galo didelio naudingo darbo Lietuvai metas. Tai buvo patys sunkiausi metai koalicinei Vyriausybei“, – prisiminė socialdemokratas.
„Tai buvo 1990-ųjų metų konsolidacijos pavyzdys ir Prunskienė savo talentu sugebėjo tai padaryti. Šis laikotarpis neišpasakytai didžiulis jos nuopelnų laikotarpis“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienio popietę pranešta, jog eidama 84-uosius metus mirė Nepriklausomybės Akto signatarė, pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė K. Prunskienė.
Kazimira PrunskienėVytenis Povilas Andriukaitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.