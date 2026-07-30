„Jos žvaigždė, jos jėga, jos patrauklumas, jos guvumas, jos simpatiškumas 1988-1990 metais reiškė neišpasakytai daug. Jos visi pasirodymai didžiuosiuose mitinguose, jos puikūs pasirodymai TSRS liaudies deputatų suvažiavime, jos puikūs pasirodymai prieš Gorbačiovą... 1988-1990 metais buvo neabejotinai ryški lyderystė. Iš Sąjūdžio žvaigždyno ji buvo viena ryškiausių to meto žvaigždžių“, – portalui Lrytas kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas.
Pasak V. Andriukaičio, pažymint K. Prunskienės indėlį į Lietuvos valstybingumo raidą, būtina atkreipti dėmesį, jog ji buvo viena iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių, dėl savo lyderystės buvo priimta ir į LTSR ministrų tarybą.
„Reikia būtinai atiduoti jai pirmumo teisę formuojant Sąjūdžio platformą“, – pabrėžė jis, primindamas, kad K. Prunskienės vaidmuo buvo kertinis kartu su kolegomis rengiant ekonominio savarankiškumo koncepciją.
Eidama 84-uosius metus mirė Kazimira Danutė Prunskienė: signatare buvo susidomėję ir genealogai
„O jos kalbos mitinguose... Ji patraukli, graži, energinga, simpatiška, jau nekalbu, kokia buvo sėkmė Gintarinės ledi“, – prisiminimais dalijosi „socdemas“.
Šį titulą K. Prunskienei, pastebėjo europarlamentaras, suteikė Vakarų žiniasklaida.
Susiję straipsniai
„Ją priėmė Vašingtonas, ją priėmė Londonas, ją priėmė Berlynas. Įsivaizduojate, ką tai reiškė 1990-ais metais, kai niekas mūsų nepripažino? Kai mes dar nebuvome tarptautinis subjektas“, – sakė jis.
„Vakarų žiniasklaidoje ji buvo taip įvardinta. Thatcher buvo Geležinė ledi, o čia žurnalistai ją dėl jos šarmo, dėl jos mokėjimo patraukti, dėl jos lankstumo, dėl jos įžvalgumo pavadino“, – pridūrė V. Andriukaitis.
Nors vėliau K. Prunskienei teko susidurti su įvairias politiniais iššūkiais, socialdemokratas pastebėjo – dar ir 2004-aisiais ji buvo svarbi Lietuvos politikė. Juk, anot jo, tuomet vykusiuose prezidento rinkimuose ji liko antra.
„Tai pasitikėjimas ja buvo didžiulis“, – kalbėjo jis.
Prisiminė bendrą darbą
V. Andriukaičio teigimu, jie su K. Prunskiene buvo draugai – juk, priminė jis, Aukščiausioje Taryboje–Atkuriamajame Seime jie buvo kaimynai ir sėdėjo šalia vienas kito.
„Sėdėjome vienas greta kito, kadangi aš buvau išrinktas Žalgirio 4-ojoje, o ji buvo Verkių 5-ojoje apygardoje. Mes kaimynai buvome“,
„Mes daug kartu dirbome ir formuojant Vyriausybę. Būtent Juozo Oleko kandidatūrą aš jai pasiūliau“, – sakė jis.
J. Olekas K. Prunskienės Vyriausybėje buvo ėjo sveikatos apsaugos ministro pareigas.
V. P. Andriukaitis pastebėjo, kad pastarasis Ministrų kabinetas buvo koalicinis. Tad suderinti visų darbą ir telkti reikėjo stiprios lyderystės.
„1990-ieji buvo jos talento, be galo didelio naudingo darbo Lietuvai metas. Tai buvo patys sunkiausi metai koalicinei Vyriausybei“, – prisiminė socialdemokratas.
„Tai buvo 1990-ųjų metų konsolidacijos pavyzdys ir Prunskienė savo talentu sugebėjo tai padaryti. Šis laikotarpis neišpasakytai didžiulis jos nuopelnų laikotarpis“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienio popietę pranešta, jog eidama 84-uosius metus mirė Nepriklausomybės Akto signatarė, pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė K. Prunskienė.