Dėl galimų R. Žemaitaičio ir „Nemuno aušros“ šiurkščių pažeidimų – VRK žingsnis

Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks dvi savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 d.
Tokį prašymą komisijai posėdžio metu pateikė VRK narė Olga Kilkinova.
„Susipažinus su visa pažyma, išklausius visus pasisakymus ir kadangi pagrindinis dalykas yra pinigų kilmė, kuria disponavo ponas Puchovičius. (...) Teikiu prašymą atidėti sprendimą šiame ginče, kreipiantis į dvi įmones (...). Nustatant aiškų terminą, kad būtų pateikti visi minimi apskaitos dokumentai, finansiniai dokumentai, kurie galėtų pagrįsti tą lėšų kilmę“, – dėstė ji.
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Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė – 5 VRK nariai.
Tiesa, šį klausimą komisija turėjo svarstyti liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į „Nemuno aušros“ bei tyrime figūruojančių R. Puchovičiaus įmonių prašymus nusprendė jį atidėti.
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Ką nustatė VRK tyrimas?
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiais Rinkimų kodekso pažeidimais.
Be to, įstatymą partija galėjo pažeisti priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ galėjo finansuoti 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį, tai yra partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą R. Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant savo įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti. Politikas yra vienintelis abiejų šių įmonių akcininkas.
Kaip nurodoma VRK tyrime, jis galėjo tarpininkuti ir pervedant bendrovės „Tvari statyba“ lėšas (4,5 tūkst. eurų) R. Žemaitaičio prezidento rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
VRK tyrimu taip pat nustatyta, kad „Nemuno aušra“ galėjo priimti ir panaudoti per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Bendra jų suma sudaro 4,3 tūkst. eurų.
Tarp tokių asmenų yra ir R. Puchovičiaus sutuoktinė Eva Puchovič, sumokėjusi 1,5 tūkst. siekusį nario mokestį iš vyro gautų bendrovės „Tvari statyba“ lėšų. Taip pat politiko tėvas Edvardas Puchovičius, sumokėjęs 2,5 tūkst. eurų nario mokestį R. Puchovičiaus gautomis lėšomis, mat jo banko sąskaitos likutis buvo nepakankamas.
VRK siūlo pripažinti, kad „aušriečių“ vicepirmininkas, tarpininkaudamas ir pervesdamas savo arba iš juridinių asmenų gautas lėšas tretiesiems asmenims, kad jie šias lėšas sumokėtų kaip nario mokestį politinei partijai finansuoti pažeidė Politinių organizacijų įstatymą. Pažeidimą siūloma pripažinti ir E. Puchovič, E. Puchovičiui bei Pauliui Kazilioniui. Tiesa, R. Puchovičiui siūloma pripažinti ir Rinkimų kodekso pažeidimą.
Rinkimų kodekso ir Politinių organizacijų įstatymo pažeidimus dėl šios priežasties siūloma pripažinti ir „Nemuno aušrai“.
Šiurkštūs pažeidimai R. Žemaitaičiui
Tuo metu R. Žemaitaičiui siūloma pripažinti šiurkščius Rinkimų kodekso pažeidimus 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių.
Be to, Rinkimų kodeksą būtų pažeidę ir Aleksandras Fursas, R. Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai skirtus 5 tūkst. eurų pervesdamas Linai Šukytei-Korsakei. Pastarajai politikei, kuri iš A. Furso gautas lėšas pervedė R. Žemaitaičio prezidento rinkimų politinei kampanijai finansuoti kaip savo asmeninę auką, taip pat siūloma pripažinti pažeidimą.
Vis tik, tyrimą atlikusi darbo grupė siūlo atidėti klausimą dėl įpareigojimo „Nemuno aušrai“ neteisėtai gautų lėšų sumą – viso 28,5 tūkst. eurų, pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms.
Tačiau, jeigu VRK pripažintų pažeidimus, būtų sprendžiama, ar įpareigoti R. Žemaitaitį prezidento rinkimų kampanijos metu gautą neteisėto finansavimo sumą (9,5 tūkst. eurų) per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą.
Advokatas: tai, kas vyksta, yra politinio vertinimo klausimas
Ketvirtadienį VRK posėdyje pats R. Žemaitaitis nedalyvavo. Savo ruožtu L. Šukytė-Korsakė bei R. Puchovičius buvo prisijungę nuotoliniu būdu.
„Nemuno aušros“ poziciją atstovavo advokatas Vaidotas Sviderskis. Jis tikino VRK tyrime taip ir neįžvelgęs, ką politinė jėga padarė netinkamai. Anot jo, partija iš esmės neturėjo jokių galimybių aiškintis, kokiomis lėšomis yra finansuojama.
„Suprantu, kad tai yra toks politinio vertinimo klausimas tai, kas vyksta. Tačiau visiškai neatskleista tyrimo išvadoje politinės partijos, kaip juridinio asmens, subjektyvioji pusė – t. y., ką politinė partija, kaip juridinis asmuo, netinkamai darė ir ką galėjo ar turėjo daryti kitaip, kad nebūtų padaryta, jo teigimu, menamų pažeidimų.
Vien tik nuoroda ir nurodymas, kad atitinkamas asmuo atliko kažkokią funkciją, kuri nebuvo jam niekaip įgaliota ar paskirta formaliąja prasme, tai ją reikia įrodyti ir konkrečiai nustatyti, o ne vien tik deklaruoti. Esant tokiai situacijai (...) negalėtų, mano galva, būti priimtas dabar teikiamas sprendimas“, – pabrėžė V. Sviderskis.
Vis tik, teisininko argumentai VKR narių neįtikino. Išklausiusi ilgą advokato kalbą, komisijos narė Gitana Matiekuvienė teiravosi jo, ar įstatymuose numatyta VRK pareiga vertinti politinių partijų ir kampanijų finansavimą, užtikrinti jo skaidrumą nėra pakankamas pagrindas vertinti, šiuo atveju, „Nemuno aušros“ finansų kilmę.
„Matote, visi reikalavimai privalo išplaukti, išeiti iš įstatymo. Kodėl aš pranešėjai ir bandžiau suformuluoti klausimą, kaip partija turėjo elgtis – t. y., juridinis asmuo, kaip partija, turi ribotus įgaliojimus ir teises, ką ji gali daryti. Todėl jeigu yra atitinkami pažeidimai (...), išvardinau labai aiškias eigas ir gijas, kaip privalėjo būti elgiamasi“, – kalbėjo jis, situaciją iliustruodamas kiek netradicišku pavyzdžiu.
„Jeigu, pavyzdžiui, dabar jums žmogiškai pasakysiu, turi sugrąžinti paskolą. (...) Ir dabar štai jums paskolą grąžinęs skolininkas juos sumoka jums sumokėdamas vogtas lėšas arba neteisėtai, už narkotikų prekybą gautas lėšas. Ar tai reiškia, kad jūs tampate narkotikų gauto rezultato bendrininku? Turbūt, kad ne“, – aiškinosi jis.
„Mes neturime nei teisinių, nei techninių, nei fizinių instrumentų įvertinti subjektą – atininkamai teisingai elgėsi, neteisingai elgėsi... Jeigu tai padaro atitinkamas subjektas, jis už tuos konkrečius veiksmus ir turi būti traukiamas atsakomybėn. Šiuo atveju, ir neturėjo, ir negalėjo“, – dėstė jis.
Tuo metu VRK narys Andrius Vaišnys užsiminė, kad tyrime atskleistose schemose įžvelgia oligarchiškų schemų požymių. Jis „Nemuno aušros“ advokato teiravosi, ar atskleista informacija jam neprimena Darbo partijos vadinamosios „juodosios buhalterijos“ bylos.
„Mano klausimas jums – ar jums neprimena čia parodyta VRK schema jau teistos partijos, vadinamosios „juodosios buhalterijos“ bylos požymių? Ar jūs čia nepastebėjote tokio dalyko?“ – klausė A. Vaišnys.
„Oligarchu manęs dar iki šiol niekas nebuvo pakrikštijęs“, – mestelėjo V. Sviderskis.
„Ne, aš jūsų nevadinu tikrai. Ar klausiu jūsų dabar, ar jūs nepastebėjote tam tikrų požymių iš buvusios bylos?“ – pakartojo VRK narys.
Vis tik, V. Sviderskis pastebėjo, kad nenori išsiplėsti ir kalbėti apie bylą, kuri nėra susijusi su ketvirtadienį VRK aptarinėjama situacija.
Po pirmininkės klausimo – L. Šukytės-Korsakės tyla
Tuo metu L. Šukytė-Korsakė posėdyje kalbėjo trumpai. Tikino, kad tyrimo metu bendradarbiavo su komisija ir akcentavo, kad R. Žemaitaičio kampaniją finansavo iš paskolos – 5 tūkst. politikė nurodė pasiskolinusi iš A. Furso, vėliau esą pinigus grąžinusi grynaisiais.
„Aš skolinausi pinigus, nes mano sąskaitoje buvo pakankamai lėšų, bet ir nepakankamai lėšų, nes tuo metu aš turėjau statybas ir aš norėjau paremti partiją ir aš pasiskolinau 5 tūkst. eurų, kad paremti partiją. Ir yra dokumentai, kad aš grąžinau, su parašais, ir banke pristačiau, ir prokuratūrai pristačiau. Tikslas buvo tai, kad galėčiau paremti partiją, nes tuo metu aš turėjau statybas ir man galėjo neužtekti finansų pabaigti statybas“, – aiškino ji.
Nors sakosi bendradarbiavusi, VRK pirmininkė Lina Petronienė pastebėjo, kad L. Šukytė-Korsakė nebuvo pateikusi visos komisijos tyrėjų prašomos informacijos. „Aušrietė“ teisinosi, jog neva nesulaukė aiškaus atsakymo, kas konkrečiai bus daroma su jos banko išrašo duomenimis.
VRK pirmininkė L. Petronienė taip pat uždavė klausimą dėl L. Šukytės-Korsakės komisijai pateiktų duomenų ir atsakymų.
„Esate nurodžiusi, kad laukiate pavedimo-atsiskaitymo su viendmandatininkais. Kaip suprantu, tai susiję su užstatu. Tai gal galite plačiau paaiškinti, kokio pavedimo tuo metu laukėte prieš grąžindama paskolą?“ – klausė L. Petronienė.
„Taip, laukiau atsiskaitymo, kaip vienmandatininkė, ir kad galėčiau grąžinti pinigus“, – atsakė L. Šukytė-Korsakė, patikslinusi, kad laukė grąžinamų rinkimų užstatų.
„Gi rinkimų užstatą sumokėjo partija už visus vienmandatininkus“, – pastebėjo VRK pirmininkė.
Po šio pastebėjimo „aušrietė“ keletą sekundžių patylėjo, kol galiausiai nurodė negalinti atsakyti į klausimą.
Jei VRK grįžusi prie šio tyrimo pripažins šiurkščius Rinkimų kodekso pažeidimus, tai jau bus antras toks sprendimas „Nemuno aušros“ atžvilgiu. Pirmasis toks pažeidimas konstatuotas pavasarį, kai „Nemuno aušros“ lyderiai nuomojo politinei jėgai savo pačių automobilius.
Dėl šių pažeidimų netrukus „aušriečiai“ neteko 2026 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto dotacijos, siekiančios 2,5 mln. eurų.