Iš politikų, bičiulių ir artimųjų – užuojautos žodžiai mirus Kazimirai Prunskienei

Šios žinios sukrėsti politikai, artimieji bei bičiulai pasidalino užuojautos žodžiais ir prisiminimais apie velionę.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą dėl Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarės, pirmosios atkurtos Lietuvos Vyriausybės vadovės Kazimiros Danutės Prunskienės mirties.
„K. D. Prunskienė atliko svarbų vaidmenį lūžiniais Lietuvos istorijos metais. Jos parašas visados išliks mūsų valstybės Nepriklausomybės Atkūrimo Akte, ji ėmėsi atsakomybės vadovauti pirmajai Vyriausybei, dirbusiai itin sudėtingomis ekonominės blokados ir byrančios, tačiau vis dar agresyvios sovietų imperijos spaudimo sąlygomis. Tai aplinkybės, reikalavusios drąsos ir išminties – savybių, kurias K. D. Prunskienė neabejotinai turėjo“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Eidama 84-uosius metus mirė Kazimira Danutė Prunskienė: signatare buvo susidomėję ir genealogai
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą K. D. Prunskienės šeimai ir artimiesiems, buvusiems kolegoms ir bendražygiams“, – pridūrė premjeras.
M. Sinkevičius, prisimindamas politikę, pažymėjo, kad ji dėjo pastangas kurdama pamatus šiuolaikinei Lietuvai.
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„Netekome Nepriklausomybės Akto signatarės K. D. Prunskienės, kuri turbūt daugeliui prisiminimuose yra pirmoji atkurtos nepriklausomos Vyriausybės vadovė, kuri dėjo pastangas kurti šiuolaikinę ir padėti pagrindus šiuolaikinei Lietuvai“, – ketvirtadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė jis.
„Dėjo pastangas ir tarptautinėje veikloje, tarptautiniame pažinime: bendravo su George'u Bush'u, Helmut'u Kohl'iu, Margaret Thatcher. Buvo aktyvi valstybės lyderė ir kartu su savo vicepremjerais – Romualdu Ozolu, Algirdu Mykolu Brazausku ir profesoriumi (Vytautu – ELTA) Landsbergiu – veikė išvien, kurdama pagrindus šiuolaikinei Lietuvai, kurią mes (esame – ELTA) atsakingi tęsti. (…) Bet pagrindai buvo būtent profesorės, pirmosios Vyriausybės“, – pridūrė jis.
Ministras pirmininkas teigė dar būdamas vaikas matęs K. D. Prunskienę kaip lyderę, tačiau, pasak jo, gyvenime neturėjo progos su ja pabendrauti.
Apie K. D. Prunskienės mirtį pranešta ketvirtadienį. Naujienų portalui „Delfi“ tai patvirtino buvusios politikės sūnus Vaidotas Prunskus. Buvusi politikė mirė eidama 84-uosius metus.