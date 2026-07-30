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Migracijos departamentas pakartotinai prašo VSD įvertinti baltarusio keliamą grėsmę

2026 m. liepos 30 d. 10:07
Migracijos departamentas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD), prašydamas pakartotinai įvertinti, ar Lietuvoje gyvenantis Baltarusijos pilietis Andrejus Šimanovičius nekelia grėsmės šalies saugumui.
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Kaip pranešė institucija, kreipimasis inicijuotas reaguojant į tarptautinėje tiriamosios žurnalistikos platformoje OCCRP viešai paskelbtą informaciją apie baltarusio veiklą bei publikacijoje minimus faktus, susijusius su programėlių, galimai perduodančių informaciją Rusijai ir Baltarusijai, kūrimu.
Migracijos departamentas taip pat kreipėsi į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą bei Lietuvos kriminalinės policijos biurą.
Šių įstaigų prašoma įvertinti publikacijoje minimų programėlių ir jų vidaus programinio kodo patikimumą, potencialias saugumo spragas ir kitus aspektus, padėsiančius nustatyti galimą tokios programinės įrangos kenkėjiškumą.
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Galutinį sprendimą dėl publikacijoje minimo baltarusio teisinės padėties Lietuvoje departamentas priims gavęs visų atsakingų institucijų išvadas.
Valstybės saugumo departamentas (VSD)Migracijos departamentasBaltarusija

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