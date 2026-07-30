Netektis: mirė Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijos pirmininkas

Liūdna žinia apie jo netektį trečiadienį pasidalino Lietuvos žydų bendruomenė.
Dėl A. Ben-Ari Grodzenskio mirties užuojautą ketvirtadienį pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Pasak minitro, gimęs Lietuvoje, A. Ben-Ari Grodzenskis visą gyvenimą puoselėjo ryšį su savo gimtine ir reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos ir Izraelio santykių stiprinimo.
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„Vadovaudamas litvakų bendruomenei, jis telkė litvakus visame pasaulyje, stiprino jų ryšius su Lietuva ir nuosekliai priminė apie pareigą saugoti litvakų paveldą bei Holokausto atmintį, perduoti ją ateities kartoms. (...) Jo indėlis į Lietuvos žydų istorijos, kultūros ir tapatybės išsaugojimą išliks reikšminga mūsų bendros istorinės atminties dalimi“, – teigiama užuojautoje.
Pranešama, kad atsisveikinti su velioniu bus galima penktadienį 11 val. Kiryat Ono „Beit Shalom“ kapinėse.