R. Liubajevas: skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga

„(...) Pakankamai sudėtinga būtų mums skirti tiek pareigūnų. Be to, aš manau, kad, ko gero, ir Latvijos pasieniečiams galbūt tokio didelio skaičiaus nereikėtų, nes latviams taip pat padeda ir kitos valstybės – ir Suomija, ir Estija, kurios iš dalies irgi deleguoja savo pareigūnus“, – Eltai sakė VSAT vadas.
R. Liubajevas priminė, kad šiuo metu į Latviją, siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis.
„Aš manau, kad kol kas 20 pareigūnų yra optimalus skaičius. Vėliau matysime – jei bus galimybės skirti daugiau, galėsime apie tai pakalbėti“, – svarstė VSAT vadovas.
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R. Liubajevas pasakojo, kad siekdama padėti Latvijai VSAT vertina situaciją ir siunčia pareigūnus iš tų pasienio ruožų, kuriuose situacija Lietuvoje yra stabiliausia. Pasak jo, jei situacija pasikeistų, į Latviją išsiųsti pareigūnai būtų atšaukti atgal.
„Aišku, neturime prabangos silpninti savo sienos apsaugą. Dėl to ieškome galimybių galbūt daugiau deleguoti (pareigūnus – ELTA) nuo tų sienos ruožų, kur situacija šiandien yra stabilesnė, kur galima šiek mažiau skirti personalo, tačiau bet kokiu atveju ir tai buvo suderinta su mūsų Latvijos kolegomis – esant sudėtingai situacijai Lietuvoje, iš karto bus atšaukti mūsų pareigūnai ir toliau tęs tarnybą Lietuvoje prie sienos su Rusijos Federacija ar Baltarusijos Respublika“, – dėstė pasieniečių vadovas.
R. Liubajevas atkreipė dėmesį, kad pagalba Latvijai gali duoti naudos ir mūsų valstybei, mat sustiprinus Latvijos pasienio apsaugą, mažėja ir antrinė migracija.
„Manome, kad sienos apsaugos lygis ar kokybė neturėtų nukentėti. Turime šiokių tokių rezervų ir tų rezervų dėka norime taip pat padėti Latvijos pasieniečiams, bet tuo pat metu padėti ir sau, kalbant apie antrinės migracijos suvaldymą, nes šiai dienai turime nemažai iššūkių su tais migrantais, kurie šiuo metu keliauja iš Latvijos per Lietuvą toliau į Lenkiją, Vakarų Europą. (...) Nors pastaruoju metu fiksuojame ir antrinės migracijos srautų mažėjimą“, – aiškino R. Liubajevas.
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Norėtų, kad Lietuva atsiųstų 100 pareigūnų
Prieš kelias savaites Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai teigė, kad Ryga tikėtųsi didesnio mūsų šalies įsitraukimo padedant saugoti išorinę ES sieną, siekiant efektyviau kovoti su neteisėta migracija. J. Dombrava sakė, jog Latvija norėtų, kad mūsų šalis jai atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, jog tokių galimybių neturime.
ELTA primena, kad Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Mūsų regiono šalys kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
Rustamas LiubajevasValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)nelegalūs migrantai
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