Seimo konservatoriai parengė partijų susitarimo dėl demografijos politikos projektą

TS-LKD teigia, kad šia iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę, nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankią aplinką šeimoms.
Pasak TS-LKD pirmininko Lauryno Kasčiūno, dabartinė demografinė situacija Lietuvoje rodo, kad trumpalaikių sprendimų nebepakanka – gimstamumo rodiklis šalyje siekia 0,99 vaiko vienai moteriai, kai kartų kaitai užtikrinti reikia 2,1.
„Tai ne vienos partijos, vienos vyriausybės ar vienos kadencijos klausimas. Kviečiu politinių partijų vadovus susitarti dėl ilgalaikių sprendimų, kurie užtikrintų augančią ir stiprią Lietuvą. Didelio masto imigracija nėra ilgalaikis Lietuvos demografinių problemų sprendimas ir negali pakeisti šeimos stiprinimo, Lietuvos piliečių sugrįžimo, darbo našumo didinimo bei prisitaikymo prie visuomenės senėjimo politikos“, – pranešime cituojamas L. Kasčiūnas.
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TS-LKD lyderis taip pat pažymėjo, kad konservatoriai palaiko premjero Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą susitarti dėl demografijos, tačiau, jo teigimu, valdantieji kol kas nėra parengę konkretaus dokumento. Todėl konservatorių parengtas susitarimo projektas siunčiamas parlamentinių partijų vadovams, siūlant pradėti diskusijas jo pagrindu.
„Šiandien siunčiame jį parlamentinių partijų vadovams, siūlydami pradėti diskusiją parengto dokumento pagrindu bei pasirašyti partijų susitarimą dėl demografijos politikos“, – pažymėjo L. Kasčiūnas.
TS-LKD parengtame projekte siūloma plėsti valstybės paramą pirmajam būstui, kad ji būtų plačiau prieinama 18–35 metų gyventojams ir jaunoms šeimoms, stiprinti šeimos politiką ir paslaugų prieinamumą miestuose ir regionuose, sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbą ir vaikų auginimą bei aktyviau skatinti grįžtamąją migraciją, padedant užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams sugrįžti ir integruotis į šalies darbo rinką bei švietimo sistemą.
Dėmesys, konservatorių teigimu, turi būti skiriamas ir sveiko senėjimo bei gyvenimo trukmės ilginimui. Projekte siūloma užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, įtraukti juos į visuomeninį bei ekonominį gyvenimą, taip pat sudaryti sąlygas daugiau žmonių dalyvauti darbo rinkoje.
Lietuvoje sparčiai mažėjant gimstamumui, M. Sinkevičius gegužę pranešė, kad šiemet inicijuos nacionalinį partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės. Interviu Eltai politikas anksčiau sakė, kad šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.