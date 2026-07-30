Žiniasklaida: I. Ruginienė sako, kad objektyviai vertinti situaciją dėl mirusio kūdikio bus galima sulaukus faktų

„Pirmiausia noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą šeimai dėl vaikelio netekties. Tai didžiulė nelaimė, todėl šioje situacijoje pirmiausia turime išlikti jautrūs šeimai ir neskubėti su vertinimais“, – portalui teigė I. Ruginienė.
„Šiuo metu aiškinamasi dėl visų šio atvejo aplinkybių, vyksta ir vaikelio mirties aplinkybių tyrimas. Turime sulaukti faktų bei daugiau informacijos ir tik tada galėsime objektyviai bei atsakingai vertinti tiek situaciją šeimoje, tiek institucijų veiksmus ir priimtus sprendimus“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
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Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Ši reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl leidimo nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
Šeima VVTAĮT specialistams yra žinoma nuo 2018 m.