Dėl Lietuvą sukrėtusios mirusio kūdikio ir įtarimų sukėlusių tėvų istorijos – Generalinės prokuratūros žinia

Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮ) pareiškime pateiktą informaciją bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčijamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus.
Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus papildomos informacijos iš VVAĮT bei panaikinus šių metų liepos 15 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato priimtą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
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Jis atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį „Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis“.
Nutarta iš šeimos paimti šešis vaikus
ELTA primena, kad advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Tiesa, anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl leidimo nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
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