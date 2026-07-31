G. Nausėda įvertino vaiko teisių tarnybos siekį iš šeimos atimti mirusį vaiką: taip negali būti

Vis tik mirusio kūdikio šeimai užuojautą reiškiantis šalies vadovas pabrėžia, kad tėvų teisės taip pat yra neatsiejamos ir nuo pareigos užtikrinti vaikų saugumą.
„Tėvų teisės yra susijusios ir su tėvų pareigomis. Kūdikio, o ir apskritai kiekvieno žmogaus gyvybė yra aukščiausias prioritetas. Ir be jokios abejonės, kiekvieno vaiko, kūdikio, žmogaus žūtis sukelia pirmiausia didžiulę užuojautą, gailestį ir todėl šioje vietoje aš norėčiau išreikšti užuojautą mirusio kūdikio tėvams“, – penktadienį žurnalistams Medininkuose teigė G. Nausėda.
„Bet, kita vertus, teisės ir pareigos eina greta viena kitos. Ir tėvai paleisdami į gyvenimą vaikus privalo užtikrinti jų saugumą, užtikrinti jų teisę į gyvybę, teisę gyventi. Ir šitoje vietoje, be abejo, jeigu kyla tam tikrų problemų, institucijos yra pasirengusios ateiti į pagalbą“, – akcentavo šalies vadovas.
G. Nausėda apie tarnybų signalus dėl galimų Rusijos atakų: mes žinome
Visgi prezidentas akcentuoja, kad visa ši situacija yra labai nejautri ir negali kartotis.
„Labai tikiuosi, kad ir vaikų teisių apsaugos tarnyba tikrai vadovaujasi tokiais principais. Labai apmaudu, kad įvyko toks nesusipratimas, kuris, tikiuosi, vidaus kontrolės būdais bus išaiškintas, kad ateityje tokių dalykų nesikartotų. Kūdikiui mirus, taip sakant, mėginama paimti jau mirusį kūdikį – taip negali būti. Tai be galo nejautru, tai tikrai labai apmaudu“, – pabrėžė jis.
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Siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai Kauno klinikose sekmadienį mirė kūdikis, aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
Nutarta iš šeimos paimti šešis vaikus
ELTA primena, kad advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Tiesa, anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl leidimo nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
Gitanas NausėdaValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybaKūdikis
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