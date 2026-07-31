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Gediminas Žiemelis apie migrantų šturmą Seutoje: aviacijos ir globalios rinkos ateitį lemia demografija, o ne emocijos

2026 m. liepos 31 d. 14:29
Lrytas.lt
Verslininkas ir aviacijos ekspertas Gediminas Žiemelis socialiniame tinkle pasidalijo įžvalgomis apie pastarųjų dienų įvykius Ispanijai priklausančiame Seutos anklave, kur per parą įsiveržė dešimtys tūkstančių migrantų iš Maroko.
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Pasak jo, ši situacija – tik didesnių demografinių pokyčių pradžia, o demografijos rodikliai yra esminis įrankis prognozuojant tiek aviacijos rinkos dydį, tiek globalius ekonominius srautus.
G. Žiemelis atkreipė dėmesį į drastiškus gyventojų skaičiaus dinamikos skirtumus tarp Europos ir Afrikos:
Gimstamumo atotrūkis: Europos Sąjungoje vienai moteriai tenka vos 1,34 vaiko (kai populiaicijai išlaikyti reikia 2,2), todėl ES gyventojų skaičių dar palaiko tik imigracija.
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Afrikos demografinis sprogimas: 1945 m. Afrikoje gyveno 250 mln. žmonių, šiuo metu – apie 1,55 mlrd., o iki 2050 m. prognozuojama 2,5 mlrd. gyventojų.
Europos traukimasis: Nepaisant legalios imigracijos, prognozuojama, kad ES gyventojų skaičius iki 2050 m. susitrauks nuo 453 mln. iki 445 mln.
G. Žiemelis.<br>ASG nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
G. Žiemelis.
ASG nuotr.
Aviacijos verslo prognozėse demografija kartu su BVP augimu yra pagrindiniai matavimo vienetai. Šie skaičiai rodo, kad migracijos spaudimas Europai artimiausiais dešimtmečiais tik stiprės.
G. Žiemelio teigimu, tai neišvengiamai privers visas šalis pereiti prie griežtai planuojamos imigracijos modelio – su aiškiomis taisyklėmis, tvarka ir reikalavimais.
Ispanijanelegalūs migrantaiMarokas
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