Su portalu Lrytas savo istorija pasidalijęs jaunas vyras papasakojo, kad savo tiesioginio vadovo sodyboje susidūrė su nederamu jo elgesiu – šis esą vertė jį gerti alkoholį, kartu būti vandens kubile, o galiausiai naktį įsliūkino į lovą ir lietė jo intymias kūno dalis.
Gamtos tyrimų centras dėl šio atvejo yra pradėjęs vidinį tyrimą – Centro vadovė portalui Lrytas nurodė, kad jis iš esmės jau yra baigtas, tačiau prireiks dar kelių dienų tam, kad būtų galima susipažinti su tyrimo išvadomis. Paklausta, ar šiuo metu jau gali pasakyti, kam tos išvados yra palankesnės, ji teigė, kad ne.
Savo ruožtu pats mokslų daktaras situacijos kol kas nekomentuoja, tačiau užsimena apie skleidžiamą šmeižtą.
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Čiupinėjo, gyrė kūną
Gamtos tyrimų centre dirbantis vyras taip pat yra Vilniaus universiteto Biologinės įvairovės magistro studijų programos studentas, ką tik baigęs pirmąjį kursą. Šiame centre dirbantis mokslų daktaras yra jo tiesioginis darbdavys, taip pat jo akademinis vadovas universitete, atsakingas už jo magistro darbą.
„Jis turi ir teisinę galią, ir profesinę įtaką mano darbo sąlygoms, karjeros galimybėms toliau dirbti laboratorijoje, o taip pat praktikos atlikimui ir magistrinio darbo rengimui“, – Lrytas atsiųstame laiške iš pradžių rašė jaunas specialistas.
Su ypač gerbiamu mokslininku pašnekovas iki šiol turėjo šiltą ryšį – yra gyvai matęs ir jo šeimos narius, jo aplinką, tad jautėsi saugiai. Prieš kiek daugiau nei mėnesį jie abu dalyvavo renginyje, darbuotojas ten skaitė mokslinį pranešimą. Vadovas pasiūlė pernakvoti jo sodyboje, o kitą dieną žadėjo, jog jie abu grįš atgal į Vilnių.
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„Turbūt dažniausias klausimas – tai kodėl aš išvis į tą sodybą vykau. Jis pats man yra akcentavęs, kad aš jam – kaip anūkas. Dėl to saugumo jausmo aš jam daug atsiverdavau, pasipasakodavau apie savo asmeninius išgyvenimus, todėl ir pasirinkau nuvažiuoti į tą sodybą. Net nenumaniau, kad kas nors ten gali įvykti“, – pasakojo pašnekovas.
Vadovo sodyboje jis tikino kartą jau buvęs – anksčiau ten turėjo bendrą išvyką. Jos metu, prisiminė specialistas, vadovas labai skatino vartoti alkoholį.
„Aš jam buvau akcentavęs, kad nesu geriantis, nevartoju alkoholio, bet tą kartą jis mane įkalbėjo – dėl to nieko negaliu sakyti, nes pats sutikau“, – pasakojo vyras.
Šį kartą atvažiavęs jis vėl nujautė, kad privalės išgerti.
„Pasakiau jam, kad žiūrėkite, aš labai pavargęs po renginio, nenorėčiau vartoti alkoholio ir jau norėčiau eiti miegoti. Bet man buvo atsakyta, kad nieko kitaip nebus – sako: tu jaunas, pakentėsi, išgersi, kiek gi čia mes geriame – nėra dažnas įvykis, o paskui galėsi miegoti tiek, kiek norėsi“, – vadovo žodžius prisiminė pašnekovas.
Kažkiek išgerti jam visgi teko, bet kolegos raginimai ties tuo nesibaigė. Netrukus mokslų daktaras pasakė, kad dabar jie abu eis į kubilą.
„Tada jaučiausi jau nelabai jaukiai – supratau, kad jis tiesiog norės, kad aš kartu su juo išsirengčiau“, – komentavo vyras.
Pasak specialisto, vadovas kelis kartus liepė jam išlipti iš vandens ir nueiti atnešti daugiau gėrimų. Šis, suprasdamas, kad vadovas vyresnio amžiaus, prašymų išklausė. Kubile jis esą kalbėjo ne tik apie darbinius reikalus, tačiau vietomis laidė ir labai gašlias užuominas.
„Pavyzdžiui, jis man nurodė, kad jeigu norėčiau dirbti Vilniaus universitete, aš turėčiau atsiduoti tam tikram asmeniui, ir jis manęs klausinėjo, ar aš jam atsiduočiau. Taip pat jis čiupinėjo man už kelių, už pėdų. Sakė, kad turi pėdų fetišą“, – pasakojo vyras.
Iš pradžių pavaldinys labai rimtai tokių veiksmų nevertino – žiūrėjo į tai kaip į tam tikrus juokelius. Nors pats buvo išgėręs, prisimena, kad dalį alkoholio vadovui nematant net išpilstė į kubilą. Tačiau netrukus vyras sulaukė pagyrų ir dėl savo lytinio organo.
„Prieš tai dar pasakė man komentarą, kad oi, čia mes labai vėlai nueisime miegoti, nes tu labai lėtai geri. Dar mane lygino su kitais laboratorijos darbuotojais, kurie, kaip supratau, yra gėrę su juo“, – dėstė pašnekovas.
Naktį studentas tvirtino sulaukęs dar vieno akibrokšto – vadovas esą įsliūkino į jo lovą.
„Nuklojo, pradėjo čiupinėti, kažką pasišvietinėti, apžiūrinėti. Pradėjo mane masturbuoti“, – prisiminė jis.
Jaunas vyras iš baimės tikino iškart sustingęs – tuo metu apsimetė, kad nieko nevyksta.
„Iš esmės aš sustingau. Man atrodė, kad jis mane sužalos, jeigu kažką sakysiu. Kita pusė galėtų sakyti, tai kodėl aš netrenkiau, nebėgau. Bet logiškai pagalvojus – dabar aš jam trenkiau, tai mėlynę įrodyti lengva, o seksualinį priekabiavimą – nelabai. Tai mane būtų pašalinę ir problema būtų baigta.
Čia yra absurdiška, ką man Centro direktorė kalbėjo, kad reikėjo trenkti ir bėgti iki autostrados, bet aš labai išsigandau, nežinojau, ką daryti. Jis vėliau atsigulė prie manęs, apsikabino kaip kokį savo partnerį, ir po to aš užmigau.
Ryte atsikėlęs jo neradau – aišku, parašiau savo artimos aplinkos žmonėms, kas man nutiko, jie iš karto liepė man dingti iš tos sodybos. Bet aš esu nevairuojantis, tai pats išvažiuoti niekaip negalėjau – turėjau išvažiuoti būtent su juo. Ir kai jį jau susitikau lauke, jis su manimi bendravo taip, lyg nieko nebūtų įvykę. Supratau, kad jis nežino, jog aš žinau“, – pasakojo darbuotojas.
Tuo metu jis pradėjo svarstyti, kaip surinkti įrodymų apie nederamą vadovo elgesį. Po kurio laiko jis jam galiausiai pasakė, kad viską prisimena ir įsirašė judviejų pokalbius.
„Dar vienas dalykas – kai mes jau kitą dieną išvažinėjome, jis manęs paprašė, kad padėčiau jam sustumdyti foteliukus. Jo žodžiais – kad „niekas neįtartų, jog kažkas čia buvo“. Jam ir dukra buvo skambinusi, klausė, kur jis ir su kuo, tai jis sakė, kad sodyboje su draugais. Su kokiais draugais – neatsakė“, – dėstė specialistas.
Jis teigė esąs nusivylęs ir Gamtos tyrimų centro direktorės Editos Sužiedėlienės reakcija, kai šiai viską papasakojo.
„Kai įrašiau tuos pokalbius, liepos 3 dieną aš nuėjau pas Centro direktorę, kuri manęs net nepaprašė tų įrašų. Išvis jos buvo tokia reakcija, kad tai turėtų likti tarp mūsų trijų.
Tą pačią dieną, vakare, gavau iš vadovo laišką, kuriame jis rašė, kad buvo informuotas apie šitą situaciją, buvo pakviestas Centro direktorės, ir esmė tokia, kad jam iš esmės paliko galimybę dirbti su manimi toliau, jis nebuvo nušalintas nuo mano vadovavimo, kas jau yra didelis akademinis pažeidimas iš direktorės pusės. Man net nesiūlė kreiptis į teisėsaugą – pirma intencija buvo slėpti ir laikyti tai tarp mūsų trijų“, – pasakojo darbuotojas.
Kaip anksčiau siųstame laiške portalui Lrytas sakė galimas nukentėjusysis, savo darbovietėje jis patiria įvairų spaudimą, jo asmeninė istorija esą yra politizuojama.
„Politizuotą naratyvą greičiausiai skleidžia kita pusė, nes nesulaukęs įvykio rimtumo įvertinimo bei palaikymo iš Centro direktorės prof. dr. E. Sužiedėlienės, jos veiksmus paprašiau įvertinti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos. Direktorė stojo vadovo pusėn – man buvo pasiūlyta kuo greičiau svarstyti galimybę pačiam išeiti iš darbo, gaunant gerą išeitinę išmoką.
Taip pat LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė gavo paklausimą dėl skundo perdavimo nagrinėti institucijai, kurios vadovės neveiksnumą apskundžiau ir kuri šiam skundui nagrinėti sudarė sau palankią komisiją, todėl siekiu išsiaiškinti, ar nėra susidaręs šališkumas ir interesų konfliktas. Dėl tokio plataus tinklo ir siekio situaciją užglaistyti esu psichologiškai sugniuždytas, jaučiu didelę baimę ir nuolatinį nerimą“, – anksčiau rašė pašnekovas.
Nederamą elgesį pastebėdavo nebent aplinkiniai
Paklaustas, koks dabar yra jo santykis su vadovu, specialistas pripažino, kad situacija į priekį nejuda.
„Kas liečia Centrą, jie labai tempia laiką. Dokumentas turėtų būti patvirtintas per 15 dienų, ir susidaro toks įspūdis, kad jie iki paskutinės dienos laukia, žiūri, kas čia vyks. Yra visokių atgarsių, kad tikriausiai sprendimas bus man nepalankus, nes jų tikslas yra išsiaiškinti, ar situacija yra susijusi su darbine aplinka.
Kitaip tariant, jeigu jie tai pripažintų kaip asmeninio gyvenimo detalę, tai tada tiesiog jie nuo to nutoltų, nebesiaiškintų ir išeitų iš esmės švarūs“, – svarstė Gamtos tyrimų centro darbuotojas.
Vadovas, pasak jo, dirba toliau, tuo metu jaunas vyras ilgą laiką turėjo nedarbingumą, iki šiol konsultuojasi su psichiatre.
„Aš darbe rodytis be teisininko jokiu būdu negaliu, turėjau nedarbingumą, dabar irgi gavau iš psichiatrės išrašą dėl savo būklės. Po tų padarytų įrašų susitikimas su juo man keltų dar didesnį nerimą ir stresą, nes jis žino, kad aš pradėjau prieš jį baudžiamąjį persekiojimą“, – teigė pašnekovas.
Paklaustas, ar anksčiau yra pastebėjęs signalų, jog darbdavys su juo elgiasi nederamai, Centro darbuotojas pažymėjo, kad labiau tą pastebėdavo aplinkiniai, bet ne jis pats.
„Man atrodė, kad mes tiesiog labai gerai susibendravome. Būdavo visokių komentarų, kurie tuo metu atrodė labai primityvūs – pavyzdžiui jis man sakydavo, kad mano dantys labai gražūs ir tvarkingi.
Jeigu būdavome išvykose, jis visą laiką apmokėdavo už mano maistą – tuo metu man atrodė, kad galbūt asmuo rūpestingas, jis yra vyresnis, finansiškai daug labiau aprūpintas, tai tas faktas, kad jis vietomis pasirūpina studentu, nebuvo labai įtartinas“, – svarstė pašnekovas.
Darbuotojas dėl savo vadovo veiksmų yra kreipęsis į prokuratūrą, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Generalinės prokuratūros atstovai portalui Lrytas tikino, kad privačių asmenų kreipimosi į teisėsaugą faktą, priimtus procesinius sprendimus ir pan. patvirtinti bei komentuoti gali jį pateikęs asmuo.
Skundą pateikęs darbuotojas aiškino, kad žinių apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dar nėra – ši informacija esą turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis.
Prokuratūra darbuotojui yra suteikusi pranešėjo statusą, todėl jis negali būti atleistas iš darbo.
„Interpretacijas“ neigia
Portalas Lrytas ketvirtadienį susisiekė ir su pačiu Gamtos tyrimų centre dirbančiu mokslų daktaru. Jis nuo komentarų kol kas tikino susilaikysiantis.
„Negalėčiau sureaguoti, kadangi vyksta tyrimas, ir man yra patarta neteikti komentarų“, – nurodė jis, tačiau užsiminė, kad kaltinimus neabejotinai laiko šmeižtu ir juos neigia.
Tuo metu Gamtos tyrimų centro vadovė E. Sužiedėlienė patikino, kad vidinis tyrimas dėl vieno iš darbuotojų veiksmų jau praktiškai pabaigtas, bet išvadų ji dar nežino.
„Pagal savo vidaus tvarkas, gavę pranešimą dėl galimo pažeidimo inicijavome tyrimą, jis vyko pagal nustatytą laiką ir yra jau pabaigtas – reikia susipažinti su išvada, tas dar nėra padaryta, nes daug dokumentų ir tą išvadą reikia išnagrinėti. Bet komisija didžiąją dalį darbo jau padarė“, – Lrytas sakė Centro direktorė.
Paklausta, ar žinoma bent tai, kieno naudai priimtas sprendimas, ji tikino, kad to dar negali pasakyti – turės susipažinti su dokumentais, nes medžiagos – labai daug. E. Sužiedėlienė kartojo, kad sulaukusi indikacijų apie nederamą mokslų daktaro elgesį institucija iš karto ėmėsi veiksmų.
„Gavę pranešimą tikrai operatyviai inicijavome tyrimą ir taip pat pagal vidaus tarkas inicijavome ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Tai tas buvo padaryta tikrai laikantis vidaus tvarkų ir procesų.
Iš institucijos pusės galiu tikrai atsakingai pareikšti, kad tai buvo padaryta“, – nurodė direktorė.
Paklausta, ar siūlė galimai nukentėjusiam specialistui išeiti iš darbo ir ragino jį tylėti, E. Sužiedėlienė teigė tokias interpretacijas „atsakingai atmetanti“.
„Mes su pareiškėju buvome susitikę vieno susitikimo metu, kur jis papasakojo savo situacijos vertinimą, ir aš jam pirmiausia kaip įstaigos vadovė pasiūliau parašyti pranešimą konfidencialiu institucijos kanalu, kad tai įvyko.
Ir mes pagal tą pranešimą pradėjome institucinį tyrimą, pritaikėme laikinas apsaugos priemones. Ir pagal tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą aš, kaip institucijos vadovė, perėmiau visą vadovavimą to asmens darbo reikalams, darbo klausimams, užduočių kuravimą ir visa kita.
Tai manau, kad šie faktai yra daugiau nei iškalbingi. Tai griežtai atmetu šitas insinuacijas“, – pabrėžė Centro direktorė.
Tiesa, E. Sužiedėlienė taip pat atkreipė dėmesį, kad institucija nagrinėja išskirtinai tik galimus saugios ir orios darbo aplinkos pažeidimus.
„Tai institucija pagal kompetenciją nagrinėjo tik šitą klausimą. Kiti klausimai dėl galimos veikos jau yra ne institucijos prerogatyva nagrinėti. Noriu patikslinti šitą dalyką“, – tikino ji.
Ar tai reiškia, kad nustačius nederamus vadovo veiksmus jis liktų darbe, nes jie vyko ne darbo metu ir ne darbo aplinkoje?
„Tikrai reikia susipažinti su visais surinktais dokumentais ir išnagrinėti komisijos išvadą. Tik tada institucija galės atsakyti. Iš savo pusės institucija padarė visus įmanomus žingsnius, kad apie galimai nederamą elgesį pranešęs asmuo būtų apsaugotas“, – patikino Gamtos tyrimų centro vadovė.
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