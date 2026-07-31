ISM universitetas tirs skundą dėl M. Sinkevičiaus disertacijos

Pagal galiojančią tvarką sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, neįskaitant vasaros atostogų laikotarpio. ISM informuoja, kad planuojama, jog sprendimas bus priimtas iki rugsėjo pabaigos.
„Visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų. Tačiau jie gali būti pateikti tik užbaigus nustatyta tvarka vykdomą nagrinėjimą. Nors už akademinį sąžiningumą moksliniame darbe pirmiausia atsako jo autorius, universiteto pareiga – užtikrinti, kad visi kilę akademinės etikos klausimai būtų nešališkai įvertinti laikantis nustatytų procedūrų“, – pranešime spaudai teigia ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas.
Pažymima, kad ISM Etikos komisijos darbas bus grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais bei tarptautiniais akademinės etikos standartais. Akcentuojama, kad prireikus komisija gali pasitelkti išorinius ekspertus, siekdama užtikrinti visapusišką ir objektyvų skundo vertinimą.
Atkreipia ISM dėmesį dėl „silpnos M. Sinkevičiaus disertacijos“: daro didelę klaidą ignoruodami
Pasak rektoriaus, universitetas visiems savo studentams ir absolventams taiko vienodus akademinės etikos standartus, teises ir pareigas.
„Akademinės etikos klausimai visų mūsų studentų ir absolventų atžvilgiu nagrinėjami pagal tas pačias procedūras, nepriklausomai nuo jų pareigų ar statuso“, – sakė D. Misiūnas.
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Teigiama, kad sprendimas bus priimtas tik kompleksiškai įvertinus visą nagrinėjimo metu surinktą informaciją ir suteikus galimybę savo poziciją pateikti visoms suinteresuotoms šalims, rašoma pranešime spaudai.
Sureagavo ir J. Olekas
Seimo vadovas Juozas Olekas tikina kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik, pasak jo, toks tyrimas leis turėti galutinį atsakymą.
„Man atrodo, kuo ilgiau tęsiasi tas atvejis, tuo daugiau įsifantazuoja, kaip ten buvo. Pirmą informaciją, kurią girdėjau: kad parašytum, apsigintum disertaciją sudaroma komisija. Žmonės tikrina, klauso. (...) Kokius pinigus žmonės moka, kad studijuotų ISM ir ką, nėra ten pakankamos kontrolės?“ – penktadienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
„Aš tikėjau rektoriaus pasakymu, kad jie pasitiki savo institucijomis ir dabar tikiu (...) Bet jeigu jiems reikia situaciją viduje išsiaiškinti ir jie padarys tyrimą – tegul padaro, turėsime galutinį atsakymą. Kol tas tyrimas nepadarytas turbūt pjaus ir pjaus tas, kas nori pjauti, ir sakys, kad kažkas buvo blogai“, – pridūrė jis.
Tiesa, politikas tikino, kad papildomų klausimų ši situacija jam nekelia.
„Aš kol kas pasitikiu ISM kaip aukštąja mokykla, kurios užtikrinamas lygis, nebuvo jokių priekaištų iš tos institucijos anksčiau, kad žmonės mokėdami tokius pinigus negauna deramų įvertinimų. Pažiūrėsime, kaip bus šiuo atveju“, – sakė J. Olekas.
Sulaukė aštrios kritikos
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.
Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.
Viešojoje erdvėje taip pat kilo klausimų dėl galimo plagijavimo. ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Universitetas nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal ISM galiojančią tvarką.
Pats premjeras teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai. M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ragino leisti premjerui dirbti, o ISM rektorius D. Misiūnas sakė, jog šiomis diskusijomis norima pakenkti M. Sinkevičiaus reputacijai.