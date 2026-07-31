Lietuva įteikė protesto notą Rusijai dėl smūgių Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo

Kaip nurodoma URM pranešime spaudai, dėl naktį iš liepos 29 į 30 d. Rusijos karinių pajėgų panaudotų daugiau kaip 70 įvairių tipų raketų ir beveik 300 kovinių dronų žuvo mažiausiai 10 civilių Ukrainos gyventojų (įskaitant keturis vaikus), dar kelios dešimtys civilių gyventojų sužeista.
Ministerija nurodo, kad apšaudymo metu nukentėjo ne tik individualūs ir daugiabučiai gyvenamieji namai, bet ir mokykla bei du vaikų darželiai, kiti civiliniai objektai įvairiuose Ukrainos regionuose. Radušnės gyvenvietėje (Ukrainos Dnipropetrovsko sritis) nužudyti šeši daugiavaikės šeimos nariai – abu tėvai ir keturi jų vaikai, likę šeši vaikai liko našlaičiais.
„Išreikšdama protestą Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad tarptautinė humanitarinė teisė numato, jog civiliai gyventojai ir civiliniai objektai neturi būti puolimo objektu tarptautinių ginkluotų konfliktų metu“, – teigiama URM pranešime.
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Notoje taip pat griežtai smerkiamas šio apšaudymo metu įvykęs Lenkijos oro erdvės pažeidimas Rusijos sparnuotąja raketa Kh-101, po kurio fiksuotas sprogimas Liublino vaivadijos teritorijoje.
URM akcentuoja, kad atsakomybė dėl šio incidento tenka išimtinai Rusijai dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, keliančios grėsmę tiek Ukrainos, tiek ir kaimyninių valstybių ir jų gyventojų saugumui.
Užsienio reikalų ministerija (URM)ProtestasNota
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