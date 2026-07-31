Opozicijos inicijuotas neeilinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko

„Atsižvelgiant į tai, kad posėdžiui užsiregistravo 15 tarybos narių, kvorumo nėra ir posėdis negali būti teisėtas ar laikomas įvykusiu. Tai laikomas neįvykusiu“, – posėdžio pradžioje teigė meras.
Penktadienį Vilniaus miesto savivaldybėje turėjo vykti neeiliniai Aplinkos ir miesto paslaugų komiteto bei tarybos posėdžiai, organizuojami dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione situacijos.
Pirmasis – savivaldybės tarybos Aplinkos ir miesto paslaugų posėdis – įvyko. Jame dalyvavo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovas Marius Šveikauskas, „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ (VASA) direktorė Elida Drapienė, savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas ir bendrovės „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys.
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Kaip nurodė savivaldybė, posėdyje siekta išklausyti visų veikiančių pusių argumentus.
Tuo metu vėliau vykti turėjusį neeilinį savivaldybės tarybos posėdį inicijavo tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis – tam reikėjo surinkti 17 arba daugiau tarybos narių parašų.
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Tarybos posėdyje buvo numatyta balsuojama už to paties A. Nemunaičio parengtą projektą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad sostinės taryba būtų informuojama apie priimtus sprendimus, jų pagrįstumą bei galimas finansines pasekmes savivaldybei bei jos gyventojams.
Projekte teigiama, kad taip būtų tinkamai užtikrinama savivaldybės tarybos kontrolės funkcija bei veiklos skaidrumas.
Apie nedalyvavimą posėdyje anksčiau penktadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija. Jos teigimu, šis tarybos posėdis yra „ne konstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija“.
VAATC nutraukė sutartį su „Energesman“, perėmė MBA gamyklos veiklą
ELTA primena, kad VAATC prieš porą savaičių nutraukė su „Energesman“ sudarytą mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį, argumentuojant, jog bendrovė susiduria su sunkumais vykdant įsipareigojimus.
Vėliau – praėjusį penktadienį – Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus MBA gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Iki tol ją operavusi privati įmonė „Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
VAATC vadovas M. Švaikauskas šią savaitę teigė, kad atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios jų dalies tvarkymas MBA gamykloje yra stabilizuotas, tačiau situacija išlieka sudėtinga. Anot jo, dėl atliekų rūšiavimo sutarta su partneriais „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“, o vėliau centras ketina MBA gamyklos veiklą tęsti savarankiškai.
Pasak M. Švaikausko, šiuo metu gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta iki 40 tūkst. tonų atliekų, tačiau jis pridūrė, kad tikslus jų kiekis paaiškės tik sutvarkius teritoriją ir visas atliekas pasvėrus.
VAATC vadovas taip pat tikino, kad dėl susidariusios krizės Vilniaus regiono gyventojams atliekų tvarkymo kainos nekils – centro teigimu, apie 18 mln. eurų siekiančią žalą bus siekiama išieškoti iš „Energesman“, o prireikus nuostoliams padengti būtų naudojami ir VAATC sukaupti rezervai, kurie, anot M. Švaikausko, siekia 20 mln. eurų.
Be to, jo teigimu, kainos negalėtų kilti dėl patvirtintos tvarkos, numatančios, kad patirtos sąnaudos praeityje negali įeiti į regioninę kainą ateityje.
Savo ruožtu „Energesman“ vadovas A. Blazgys teigė, kad atliekų kiekis MBA gamyklos teritorijoje nuo praėjusio penktadienio, kai jos valdymą perėmė VAATC, išaugo.
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