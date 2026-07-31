Už pedofiliją nuteistas Kristijonas Bartoševičius prašo nutraukti bylą – kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą

„LAT gautas nuteistojo Kristijono Bartoševičiaus advokato kasacinis skundas. Juo prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui“, – Eltai nurodė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Pasak jos, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti.
ELTA primena, kad 38 metų K. Bartoševičius gegužę pareigūnų buvo pristatytas į Kauno kalėjimą.
Prašo sugriežtinti laisvės atėmimo bausmę K. Bartoševičiui: siūlo skirti iki 10 metų
Anksčiau Apeliacinis teismas atmetė K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Apkaltinamasis nuosprendis priimtas pagrįstai, o K. Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia.
Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko. Tačiau nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
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K. Bartoševičius yra pripažintas dėl visų 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės. Prokuroro skundas buvo tenkintas iš dalies.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato, pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.