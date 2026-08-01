V. Benkunskui prašant 10 mln. eurų Tautos namų statyboms, Alsys sako – ministerijos įsipareigojimas išlieka

„Įsipareigojimas išlieka. Čia reikia ne tik ieškoti ir bandyti kažkaip surasti tuos pinigus. Tai yra valstybės, Vyriausybės įsipareigojimas pastatyti šią koncertų salę. Premjerui visa informacija yra perduota, aš esu įsitikinęs, kad čia kliūčių nebus“, – Eltai šią savaitę teigė L. Alsys.
Pasak kultūros ministro, šiuo metu statybų darbai vyksta be didesnių iššūkių.
„Statybos vyksta tikrai geru ritmu ir geru tempu. Glaudžiai bendradarbiaujame su Vilniaus miesto savivaldybe, gauname visą informaciją. Tikimės, kad jau rudenį kelsimės į vidaus (statybų – ELTA) darbus.
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Šiai dienai darbai vyksta intensyviai, yra baigiami formuoti visi tūriai. Taigi statybos vyksta pagal kalendorių. Kažkokių iššūkių daugiau nekyla“, – komentavo jis.
V. Benkunsko lūkestis
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Ketvirtadienį su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigė išgirdęs pažadą, jog prioritetas sklandžioms Nacionalinės koncertų salės statyboms bus užtikrintas.
„Šitą klausimą (su premjeru – ELTA) taip pat aptarėme, kad yra didelis valstybės indėlio poreikis artimiausiais metais.
Premjeras pažadėjo, kad prioritetas bus skirtas. Kol kas sprendimų ant stalo faktiškai nėra, bet prioritetas, kad šitas objektas svarbus ir statybos negali strigti yra pasakytas“, – Eltai po susitikimo su Vyriausybės vadovu teigė meras.
V. Benkunskas anksčiau buvo minėjęs, kad iš šiemet vadinamųjų Tautos namų statyboms numatytų 20 mln. eurų pusę sumos galėtų skirti Kultūros ministerija. Tuo metu Kultūros ministerijai vadovavusi Vaida Aleknavičienė tikino, kad 10 mln. eurų yra ieškoma.
„Visi kalbamės ir ieškome galimybių, kaip per perskirstymą biudžeto šiais metais dar papildyti šio pastato darbams reikalingais 10 mln. eurų“, – tąsyk teigė ji.
V. Aleknavičienė aiškino, kad ministerija 20 mln. eurų Nacionalinės koncertų salės statyboms prašė planuojant šių metų valstybės biudžetą. Vis tik pinigų skirta mažiau – dėl poreikio sparčiau finansuoti krašto apsaugą.
Statybas planuojama baigti 2028 m. pabaigoje
Planuojama, kad Nacionalinės koncertų salės statybos bus baigtos 2028 m. IV ketvirtį. Už šį projektą atsakinga Vilniaus vystymo kompanija, stato generalinė rangovė „Gilesta“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su „Kaminta“.
Bendra projekto rangos vertė, įskaitant techninę priežiūrą, įrangos įsigijimus ir kitas išlaidas, sieks 121 mln. eurų.
Ant Tauro kalno sostinėje iškilsiančią koncertų salę sudarys atskiros statinio dalys. Jas jungs cokolinis aukštas.
23,8 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastate bus įrengtos keturios salės – didžiojoje vyks klasikinės simfoninės ir kamerinės muzikos koncertai bei kitų žanrų muzikos renginiai. Joje muzikos klausytis galės apie 1,6 tūkst. žmonių.
Tuo metu mažoji salė talpins 500–700 žmonių, priklausomai nuo salės išdėstymo renginiui. Joje planuojami įvairių meno žanrų pristatymai.
Trečioji salė bus skirta edukacinei veiklai, ekspozicijoms ir renginiams, o ketvirtoji – muzikantų ir atlikėjų repeticijoms.
Be to, pastate bus erdvės, kuriose galės įsikurti kavinės, knygynas, patalpos įvairiai kultūrinei veiklai. Taip pat bus apžvalgos aikštelė, vestibiulis su vaizdu į miesto panoramą.
Valdas BenkunskasStatybosTautos namai
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