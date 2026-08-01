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Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 neteisėtų migrantų

2026 m. rugpjūčio 1 d. 09:42
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžta 40 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
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Latvijos pasieniečiai skelbia, kad penktadienį apgręžė 52 neteisėtus migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų nelegaliai patekti į šalį nefiksuota.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 1032.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienisMigrantai iš Baltarusijos
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