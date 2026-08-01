Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai skelbia, kad penktadienį apgręžė 52 neteisėtus migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų nelegaliai patekti į šalį nefiksuota.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 1032.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.