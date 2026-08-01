Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komanda išlydėta į pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje

Ugniagesių komandos išlydėjimo į Prancūziją renginys surengtas Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, Vilniaus rajone, Valčiūnuose.
Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją siunčiami per Europos Sąjungos (ES) civilinės saugos mechanizmą.
Į Prancūziją išvyko 40 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu išsiųstos ir devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.
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Komanda į Prancūziją išvyko antžeminiu transportu. Kartu į misiją gabenama visa miškų gaisrų gesinimui reikalinga technika, įranga, ryšio priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, stovyklavimo įranga ir kitas savarankiškam darbui bei gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimas. Planuojama, kad kelionė truks apie tris paras.
Atvykusius Lietuvos ugniagesius gelbėtojus pasitiks Prancūzijos civilinės saugos institucijų atstovai. Komanda bus nukreipta į dislokacijos vietą, kur dalis kurs stovyklą, likusieji – iškart vyks į paskirtą miškų gaisrų gesinimo vietą ir vykdys jai pavestas užduotis.
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Kaip skelbiama, Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Konkretų užduočių pobūdį, dislokavimo vietą ir operacijos trukmę nustatys Prancūzijos atsakingos institucijos, atsižvelgdamos į besikeičiančią situaciją.
Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai penktadienį vykusiame neeiliniame posėdyje priėmė Vyriausybė.
Civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimą koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinis krizių valdymo centras.
Ugniagesys: tokių gaisrų plitimo greitis gali būti nežmoniškai didelis
Iš Prancūziją išvykstančios ugniagesių komandos vadovas Dalius Kunigėlis teigė, kad miškų gaisrų gesinimas kelia papildomas rizikas.
„Tokie gaisrai pavojingi dėl to, kad oro sąlygos labai įtakoja to gaisro plitimą ir jo visą eigą. Vienu metu atrodytų, kad galbūt yra ramiau, bet kitu metu gali būti labai pavojinga. Tai visada turime išlikti budrūs. Pagrindiniai pavojai yra tai, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti, vertinti situaciją nuolatos“, – žurnalistams pasakojo D. Kunigėlis.
Anot jo, ugniagesių komanda Prancūzijoje ketina dirbti 10 dienų. Gaisrus gesinti Lietuvos ugniagesiai ketina Bordo regione.
Pasak ugniagesio, svarbiausia misijoje bus padėti Prancūzijos kolegoms kovoti su ugnimi.
„Padėsime gesinti, nes jiems fiziškai trūksta rankų, žmonių“, – aiškino D. Kunigėlis.
Anot jo, dalis ugniagesių komandos narių jau yra dalyvavę tarptautinėse pagalbos misijose, pavyzdžiui, Venesueloje, Turkijoje.
Ministras: misijose stiprinamas Lietuvos įvaizdis
Ugniagesių išlydėjimo į misiją renginyje dalyvavęs vidaus reikalų ministras Laurynas Katelynas žurnalistams sakė, kad Lietuva, padedama užsienio valstybės, stiprina savo, kaip patikimos šalies, įvaizdį. Kartu, pasak ministro, misijose šalies pareigūnai įgyja vertingos patirties.
„Manau, kad yra stiprinimas mūsų, kaip patikimos valstybės, įvaizdis stiprinamas. Kitas dalykas – mūsų pareigūnai, padedami, dirbdami įvairiose valstybėse, padėdami tvarkytis su įvairiomis krizėmis, įgyja daug patirties ir ta patirtis niekur nedingta. Jeigu turėtume Lietuvoje įvairių krizių, kurios, tikėkimės, neįvyks, bet, jeigu įvyktų, tai žinotume, kad turime pareigūnų, kurie tikrai išmano labai daug dalykų“, – aiškino M. Katelynas.
Ministro teigimu, finansavimas misijai skiriamas iš valstybės rezervo.
M. Katelyno teigimu, į Prancūziją išsiuntus keliasdešimt ugniagesių, šių pareigūnų Lietuvoje nepritrūks.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius teigė, kad visi ugniagesiai į misiją Prancūzijoje vyksta savo noru.
„Tai tikrai labai gera patirtis mums patiems ir patirtys tiek bendradarbiavimo, tiek profesinėje plotmėje“, – sakė S. Tamulevičius.
Prancūziją kovoja su gaisrais
ELTA primena, kad Prancūzija ir Ispanija šiuo metu kovoja su didžiuliais miškų gaisrais.
Gaisras Prancūzijoje, vienas didžiausių šalyje nuo Antrojo pasaulinio karo, sukėlė beprecedentį „pirokumulonimbusą“ – milžinišką ugnies debesį, kuris jau pats generuoja vėjus ir sukelia dar daugiau gaisrų, teigė Prancūzijos nacionalinė ugniagesių federacija.
Prancūzijoje pietvakarinio Žirondos regiono, kuriame yra daugiausia gaisrų, prefektas paragino turistus nevykti į šią vietovę ir ieškoti „kitų kelionės tikslų“. Šiame regione evakuota apie 220 tūkst. žmonių, o 45 kempingai buvo priversti užsidaryti, taip sužlugdant atostogų planus maždaug 40 tūkst. žmonių.
Šioje teritorijoje gaisrai nuniokojo 42 tūkst. ha žemės.
Ketvirtadienį pranešta, kad per karščio bangą keliuose regionuose vėl kilo miškų gaisrai. Gyventojai buvo raginami, jei įmanoma, likti namuose ir laikyti duris bei langus uždarytus dėl kenksmingų dūmų.
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