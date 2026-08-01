Apie tai, kad šeštadienį Vilniuje, laidojimo rūmuose „Ritualas“, prasidėjo privatus atsisveikinimas su K. Prunskiene, į kurį susirinko politikės šeimos nariai ir artimieji, pranešė portalas Lrytas.
Eltai perduotame komentare Vyriausybės atstovai patvirtino, kad artimųjų prašymu vyksta privati atsisveikinimo ceremonija.
Visuomenė su K. Prunskiene atsisveikinti galės trečiadienį ir ketvirtadienį.
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Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės, o amžinojo poilsio velionė atguls sostinės Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje. Tikslų laidotuvių laiką žadama paskelbti vėliau.
Kaip skelbė ELTA, Nepriklausomybės Akto signatarė, pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus.
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