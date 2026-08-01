Per Rusijos ataką Kyjive – smūgiai šalia Lietuvos ambasados: apgadintas pastatas

Kaip socialiniame tinkle „X“ rašė Lietuvos diplomatijos vadovas, raketos nukrito kelių metrų atstumu nuo ambasados.
„Praėjusią naktį per Rusijos ataką Kyjive nukentėjo ir Lietuvos ambasada. Raketos sprogo kelių metrų atstumu nuo ambasados. Laimei, ambasados darbuotojai nenukentėjo“, – skelbė K. Budrys.
K. Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova nurodė, kad netoli ambasados nukritus raketoms, išdužo pastato langas, apgadinti ant pastato esantys saulės kolektoriai.
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„Raketa nukrito visai šalia tvoros. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausu skeveldrų ir išraustos žemės. Padaryta žala dar vertinama. Darbuotojai nenukentėjo“, – teigė K. Belikova.
Anot jos, dėl šio įvykio šeštadienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) išsikviestas Rusijos atstovą.
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„Šiandien į URM iškviestas Rusijos atstovas, jam bus įteikta nota“, – tvirtino K. Belikova.
Užsienio reikalų ministras K. Budrys socialiniame tinkle „X“ rašė, kad ši Rusijos atakas prieš Ukrainą patvirtina, jog Kremliaus nesiekia taikos.
„Nėra jokių signalų, kad būtų noro siekti taikos ar pradėti derybas. Kremliaus tikslas išlieka tas pats – destrukcija, mirtis ir bauginimas. Atsakas turi būti aiškus – reikia didinti spaudimą Rusijai griežtesnėmis sankcijomis ir stiprinti paramą Ukrainai“, – rašė K. Budrys.
Rusijos raketų ataka prieš Ukrainą
Kaip skelbta anksčiau, per didelio masto Rusijos raketų ataką prieš Kyjivą naktį į šeštadienį žuvo devyni žmonės, dar mažiausiai 23 buvo sužeisti. Gaisrai ir žala pastatams užfiksuoti penkiuose Ukrainos sostinės rajonuose.
Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.
Solomiansko rajone žuvo du žmonės, dar aštuoni buvo sužeisti, tarp jų – du vaikai. Vienoje vietoje buvo sugriauta dalis penkiaaukščio gyvenamojo namo, kilo gaisras. Kitoje vietoje automobilių stovėjimo aikštelėje užsidegė automobiliai. Trys žmonės paguldyti į ligoninę. Gelbėtojai iš viršutinių aukštų evakavo 35 žmones ir užgesino gaisrą.
Darnicio rajone gaisrai ir žala užfiksuoti administraciniame pastate, o kitoje vietoje – ne gyvenamosios paskirties pastate. Dar vienu adresu užsidegė automobilis ir buvo apgadinti pastatai. Žuvo septyni žmonės, dar 14 buvo sužeisti, tarp jų – du vaikai. Gelbėtojai užgesino gaisrus. Viename iš parkų atviroje teritorijoje taip pat rastas krateris. Vienoje gatvėje keliose vietose degė pakelės zonos.
Ševčenkos rajone gaisras kilo ne gyvenamosios paskirties pastate, taip pat užsidegė keli greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Gaisras buvo užgesintas. Sužeistas vienas žmogus. Gaisras taip pat kilo kino studijos teritorijoje, tačiau jis jau lokalizuotas.
Dnipro rajone apgriauta parduotuvė.
Pečerų rajone apgadinti keturi privatūs gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai.
Įvykio vietose dirba gelbėtojai ir visos kitos atsakingos tarnybos.
Priduriama, kad informacija apie nukentėjusiuosius dar tikslinama.
Kęstutis Budryskaras UkrainojeKijevas
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