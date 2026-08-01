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Seimo narių atostogų įteisinimas – ant svarstyklių: patys nesutaria, ar reikia

2026 m. rugpjūčio 1 d. 11:21
Jadvyga Bieliavska
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Pasibaigus Seimo pavasario sesijai, viešojoje erdvėje tradiciškai aptariami ne parlamento plenarinėje salėje politikų nuveikti darbai, o jų poilsis, laisvalaikis, kelionių kryptys.
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