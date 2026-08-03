Apie tai, kad iš šeimos kol kas nebus paimtos jų šešios atžalos, kaip buvo nuspręsta anksčiau, savaitgalį pirmiausia pranešė šeimos teisinė atstovė Dalia Jasevičienė.
Pasak advokato padėjėjos, į daugiavaikės šeimos namus Ukmergės rajone šeštadienį popiet atvyko Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė su kolege.
Portalui Lrytas perduotame komentare L. Baranauskienė pirmadienį taip pat patvirtino, kad savaitgalį vaiko teisių gynėjai buvo apsilankę pas ypač daug dėmesio pastarosiomis dienomis sulaukusią šeimą.
Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė
„Šeštadienį vaiko teisių gynėjai apsilankė šeimos namuose, kur susitiko ir pasikalbėjo su mama. Tėčio su vaikais tuo metu namuose nebuvo. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl tolimesnio bendradarbiavimo galimybių ir pirminio paslaugų poreikio šeimai, tai ir buvo aptarta“, – aiškino L. Baranauskienė.
Tačiau, patikslino tarnybos atstovė, šiuo metu galutiniai sprendimai dėl šeimos visgi dar nėra priimti.
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„Po šeštadienį įvykusio susitikimo ir mamai sutikus bendradarbiauti, kartu ieškoti sprendimų dėl vaikų geriausių interesų, nutarta iš naujo vertinti vaikų situaciją. Patikslinsime informaciją dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų, vaikų nuomones išklausys psichologas. Tai atlikus priimsime sprendimus.
Taip pat jau rytoj (antradienį, – aut.past.) susitiksime su Ukmergės r. savivaldybe aptarti šeimai reikalingos pagalbos“, – informavo L. Baranauskienė.
Kas nutiko?
Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima pastarosiomis dienomis dėmesio centre atsidūrė dėl neįprastų aplinkybių – ligoninėje dėl genetinės ligos mirė jų dviejų mėnesių mažylė. Netrukus šeima sužinojo, kad vaiko teisių gynėjai iš daugiavaikės šeimos užsimojo atimti visas jų atžalas.
Pasak šeimos atstovės D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Tačiau vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Minima šeima vaiko teisių specialistams yra žinoma nuo 2018 metų.
Apie šeimą viešojoje erdvėje sklando jau labai daug įvairių pasvarstymų. Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas teigė, kad jo vadovaujamoje savivaldybėje gyvenanti daugiavaikė šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
„Jie (šeima – ELTA) anksčiau šešis metus gyveno socialiniame būste ir 2025 metų spalio 7 dieną atsisakė socialinio būsto, nepareikšdami, kodėl. Jie išsikraustė gyventi į sodybą miško apsuptyje“, – pasakojo D. Varnas.
Mero žiniomis, šeima nuomojasi dalį namo, esančio minėtoje sodyboje. D. Varnas sakė, jog šioje vietoje jam teko ir pačiam lankytis.
„Tos vietos name tikrai ne per geriausiai. Man teko ten pabuvoti. Ten yra pastatytas garsaus kalbininko Zigmo Zinkevičiaus kryžius. Mums buvo skundų, kad ta šeima kažką tvarkosi, o tas kryžius yra apstatytas“, – kalbėjo D. Varnas.
Meras neslėpė, kad apie miškų apsuptyje gyvenančią šeimą sklando įvairiausios istorijos.
„Buvo girdėta visokių istorijų, kad lyg buvo kažkada gimęs vaikas, bet jį lyg kažkur palaidojo, niekam nesakę. Buvo policija atvažiavusi, su šunimis ieškojo. Įvykis įvyko prieš porą metų. Bet nieko nebuvo rasta“, – sakė Ukmergės rajono meras.
Pasak D. Varno, visiems žinoma, jog minima šeima gyvena, kaip teigė meras, kitokį gyvenimą nei esą yra įprasta.
„Jie gyvena kitokį gyvenimą nei mes visi. Apie skiepus, apie gydytojus tai ten net minčių nėra tokių. (...) Jie kalba, kad jokių skiepų ir gydytojų jiems nereikia, kadangi vaikai įgauna savaime imunitetą ir jie kalba, kad jie yra sveiki dėl to, nors ten tikrai yra vaikų, kurie gal ir nėra sveiki. (...) Jie vaikus gimdo namuose“, – pasakojo D. Varnas.
Jis taip pat sakė, kad šeimoje augantys vaikai lanko kitas mokymo įstaigas nei jų bendraamžiai kitose šeimose.
„Paprastos mokyklos jie nelanko. Jie lanko kažkokias lauko mokyklas, kurios su gamta susijusios“, – sakė D. Varnas.
Tiesa, pati vaikų mama S. Žlabienė LRT radijui tikino, kad ugdymą ir gydymą vaikams užtikrina, bei kuria savo atžaloms „rojų“. Jos teigimu, šeima gyvena normalų ir darnų gyvenimą.
Prokuratūra praėjusios savaitės pabaigoje pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimas yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
Medikai tikino, kad kūdikis į Kauno klinikas buvo atvežtas labai išsekęs, kritinės būklės.