Kultūros ministro L. Alsio atstovu spaudai tapo J. Argustas

Tai Eltai pirmadienį patvirtino jis pats.
Prieš tai J. Argustas dirbo buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės patarėju. O anksčiau – ekspremjero Gintauto Palucko atstovu spaudai.
Jis yra vadovavęs Lietuvos socialdemokratų partijos Komunikacijos skyriui, buvo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patarėjas komunikacijai, dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
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Lukas Alsyskultūros ministrasKultūros ministerija
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