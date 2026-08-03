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Kultūros ministro L. Alsio atstovu spaudai tapo J. Argustas

2026 m. rugpjūčio 3 d. 15:36
Kultūros ministro Luko Alsio atstovo spaudai pareigas pirmadienį pradėjo eiti Justinas Argustas.
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Tai Eltai pirmadienį patvirtino jis pats.
Prieš tai J. Argustas dirbo buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės patarėju. O anksčiau – ekspremjero Gintauto Palucko atstovu spaudai.
Jis yra vadovavęs Lietuvos socialdemokratų partijos Komunikacijos skyriui, buvo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patarėjas komunikacijai, dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
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