LAT nusprendė nagrinėti „čekiukų“ byloje nuteisto eksparlamentaro A. Vyšniausko skundą

„LAT atrankos kolegija nusprendė priimti nuteistojo Andriaus Vyšniausko kasacinį skundą“, – Eltai patvirtino LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.
Kaip anksčiau Eltai sakė A. Vyšniauskas, savo kasaciniu skundu jis siekia panaikinti apkaltinamąjį Apeliacinio teismo nuosprendį ir baudžiamąją bylą nutraukti arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Apeliaciniam teismui.
Į teismą dėl „čekiukų“ skandalo atvykęs A. Vyšniauskas nedaugžodžiavo: bylą laiko neteisinga
„Nuo pat šios bylos pradžios laikiausi ir iki šiol laikausi pozicijos, kad ši byla apskritai neturėjo būti pradėta, nes kaltinimas buvo grindžiamas prokurorų klaidingomis faktinių aplinkybių interpretacijomis ir netinkamomis teisinėmis prielaidomis.
Taip pat, mano nuomone, tiek apygardos, tiek apeliacinis teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir padarė esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų, turėjusių lemiamos reikšmės bylos baigčiai“, – akcentavo A. Vyšniauskas.
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ELTA primena, kad birželį Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs parlamentaras ir buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys A. Vyšniauskas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje. Tiesa, teismo sprendimu, politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda – nuo 7,5 iki 6,5 tūkst. eurų.
Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria A. Vyšniauskui skirtas draudimas trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista.
A. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad nuo 2019 m. gegužės iki 2020 m. spalio, tuomet eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Politikas pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo.
Apeliacinis teismas pakoregavo pirmosios instancijos teismo sprendimą, nustatydamas, kad A. Vyšniauskas lieka nuteistas tik už išlaidas, kurias patyrė įsigyjant kurą.
Taip pat Apeliacinis teismas pakoregavo ir pirmos instancijos teismo nustatytą sumą, kurią A. Vyšniauskas pasisavino iš Marijampolės savivaldybės administracijos, pateikdamas išlaidų suvestines. Anksčiau buvo nustatyta, jog politikas apgaule įgijo 2 190 eurų Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų, ši suma Apeliacinio teismo sprendimu sumažinta iki 1 311 eurų.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)Andrius VyšniauskasMarijampolės savivaldybė
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