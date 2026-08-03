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Paskelbė, kaip vyks K. Prunskienės valstybinės laidotuvės: vietos ir laikas (2)

2026 m. rugpjūčio 3 d. 11:52
Lrytas.lt
Pirmadienį Vyriausybė paskelbė tikslią informaciją, kaip vykst buvusios premjerės, Nepriklausomybės Akto signatarės Kazimiros Prunskienės valstybinės laidotuvės.
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Kaip skelbė portalas Lrytas, šeštadienį su K. Prunskiene vyko privatus šeimos atsisveikinimas.
Valstybinių laidotuvių procesas prasidės trečiadienį.
Visuomenė su K. Prunskiene trečiadienį galės atsisveikinti 14 – 20 valandą, šv. Jonų bažnyčioje.

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18 valandą čia vyks ir šv. Mišios už velionę.
Ketvirtadienį atsisveikinimas vyks 9 – 13 val.
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