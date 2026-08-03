Kaip skelbė portalas Lrytas, šeštadienį su K. Prunskiene vyko privatus šeimos atsisveikinimas.
Valstybinių laidotuvių procesas prasidės trečiadienį.
Visuomenė su K. Prunskiene trečiadienį galės atsisveikinti 14 – 20 valandą, šv. Jonų bažnyčioje.
„Pagarba pirmajai premjerei“: pasidalijo jautriais prisiminimais apie Kazimierą Prunskienę
18 valandą čia vyks ir šv. Mišios už velionę.
Ketvirtadienį atsisveikinimas vyks 9 – 13 val.
Susiję straipsniai
12 valandą – garbės sargybos pradžia.
12 val. 55 min. – religinės apeigos ir garbės palydos išrikiavimas.
„In Memoriam“ K. Prunskienei: atvertuose archyviniuose kadruose – ir istorinės Lietuvos asmenybės
13 valandą bus išnešama urna ir kartu – oficiali valstybinių laidotuvių pradžia.
Numatyta, kad laidotuvių procesija į Antakalnio kapines, kur K. Prunskienė ir bus laidojama, vyks 13 val. 15 min.
Jautriai ir savame rate: Vilniuje su K. Prunskiene atsisveikina artimiausi šeimos nariai ir giminės
Kaip skelbta anksčiau, K. Prunskienė bus laidojama Signatarų kalnelyje.