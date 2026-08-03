Vilniuje vyks Armėnijos festivalis ir mugė, skirti Armėnijos ir Lietuvos draugystės 35-mečiui

Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Armėnijos Respublikos garbės konsulu Lietuvoje, Lietuvos armėnų bendruomeninėmis organizacijomis ir remiant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.
Festivalio lankytojai turės galimybę susipažinti su Armėnijos kulinariniu ir kultūriniu paveldu. Mugėje bus pristatomi tradiciniai armėniški maisto produktai, rankų darbo dirbiniai, amatininkų kūriniai, tradiciniai ir šiuolaikiniai suvenyrai. Svečiai taip pat galės paragauti autentiškų armėnų virtuvės patiekalų, armėniško vyno bei kitų tradicinių gėrimų.
Visą dieną vyksianti kultūrinė programa supažindins lankytojus su Armėnijos meninėmis ir tautinėmis tradicijomis. Renginio metu skambės armėnų muzika, bus atliekami nacionaliniai šokiai ir pristatomas turtingas Armėnijos kultūros paveldas.
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Festivalio tikslas – stiprinti Armėnijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius, skatinti abiejų šalių bendradarbiavimą ir suteikti Lietuvos visuomenei galimybę iš arčiau pažinti Armėnijos tradicijas, gastronomiją bei šiuolaikinę kultūrą.
Organizatoriai nuoširdžiai kviečia Vilniaus gyventojus ir miesto svečius rugpjūčio 15 dieną apsilankyti Bernardinų sode ir kartu paminėti reikšmingą Armėnijos ir Lietuvos dvišalių santykių sukaktį.
Renginio informacija
Data: 2026 m. rugpjūčio 15 d.
Vieta: Bernardinų sodas, Vilnius
Įėjimas: nemokamas
Vieta: Bernardinų sodas, Vilnius
Įėjimas: nemokamas