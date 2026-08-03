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VSD strateginės komunikacijos vadovu tapo A. Pučėta

2026 m. rugpjūčio 3 d. 12:09
Valstybės saugumo departamentas (VSD)
Valstybės saugumo departamento (VSD) Strateginės komunikacijos skyriui pradeda vadovauti komunikacijos specialistas Artūras Pučėta.
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„VSD profesine prasme yra viena įdomiausių organizacijų, puoselėjanti turiningą istoriją ir savo veikla išryškinanti objektyvios, savalaikės ir aiškios informacijos svarbą valstybės raidai bei atsparumui.
Esu dėkingas už galimybę prisidėti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą žvalgybos institucija“, – sako A. Pučėta.
Anksčiau A. Pučėta dirbo komunikacijos agentūroje, naujienų portale Lrytas ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Jis yra baigęs komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete.
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Valstybės saugumo departamentas (VSD)Artūras Pučėta

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