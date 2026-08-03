Žiniasklaida: G. Palucko paskirtas buvęs Vyriausybės kancleris L. Rudys tapo VRM kancleriu

Vyriausybės kanclerio pareigas L. Rudys pradėjo 2024 metų gruodį, paskirtas buvusio premjero G. Palucko.
Anksčiau jis dirbo „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėju, teisininku. L. Rudys Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro bei magistro studijas.
Ministro Martyno Katelyno vadovaujamoje ministerijoje šiuo metu taip pat dirba trys viceministrai Vaidotas Jakštas, Linas Drazdauskas ir Ana Burkovskienė.
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„15min“ šaltinių duomenimis, dar vienas G. Palucko bendražygis, buvęs jo patarėjas Marius Skorupskas turėtų tapti ketvirtuoju krašto apsaugos viceministru.
Šioje ministerijoje viceministrų pareigas jau eina Karolis Aleksa, Bronius Bieliauskas ir Tomas Mikelkevičius. Ministerijos kancleriu paskirtas Dainius Ivoškis.
kanclerisVidaus reikalų ministerija (VRM)Martynas Katelynas
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