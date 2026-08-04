Savo žinią ŽPA pranešė praėjus vos valandai po žinios iš prokuratūros. Nors teisėsauga tyrimą nutraukė, buvo nustatyta, kad „socdemų“ tarybos posėdyje rastas garsą įrašantis rašiklis priklauso žurnalistei.
„Žurnalistų profesionalų asociacijos valdyba antradienį vienbalsiai nusprendė pašalinti žurnalistę Eglę Samoškaitę iš asociacijos narių.
Sprendimas priimtas įvertinus Generalinės prokuratūros paskelbtą informaciją apie tyrimą dėl LSDP tarybos posėdyje paliktos įrašymo priemonės. Nors ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, tyrimo metu nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistei E. Samoškaitei.
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Valdyba įvertino tai, kad anksčiau E. Samoškaitė šią aplinkybę neigė tiek viešai, tiek asociacijos nariams teiktuose paaiškinimuose. Valdybos vertinimu, toks elgesys yra nesuderinamas su naryste asociacijoje, pakerta pasitikėjimą profesinėje bendruomenėje ir kenkia asociacijos reputacijai.
Atsižvelgdama į tai, valdyba priėmė sprendimą pašalinti Eglę Samoškaitę iš asociacijos narių pagal asociacijos įstatų 9.4 punktą, numatantį pašalinimą valdybos sprendimu už veiklą, nesuderinamą su asociacijos nario vardu ir kenkiančią asociacijai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ŽPA.
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Kol vyko ikiteisminis tyrimas, E. Samoškaitė buvo sustabdžiusi narystę ŽPA, taip pat atsitraukė nuo LRT žurnalistų protesto iniciatyvinės grupės veiklos.
Reaguoja ir LRT, inicijuoja tarnybinį patikrinimą
Situaciją portalui Lrytas pakomentavo ir LRT Viešųjų ryšių skyriaus vadovė Augustė Mikulėnaitė.
Nurodoma, kad naujienų portalo LRT.lt vadovas Mindaugas Jackevičius inicijuoja tarnybinį patikrinimą dėl žurnalistės galimo darbo pareigų pažeidimo prokuratūrai identifikavus, kad tušinukas priklausė E. Samoškaitei.
„Pagal Visuomenės informavimo etikos kodeksą, bet koks informacijos rinkimas privalo būti etiškas, teisėtas, o pokalbis įrašomas tik pašnekovui apie tai žinant, aiškiai prisistačius. LRT redakcinėje politikoje yra nurodyta, kokiais atvejais žurnalistai gali slapta įrašinėti, viena būtinų sąlygų – turi būti kreiptasi išankstinio atsakingo redaktoriaus leidimo.
Žurnalistės vadovas Mindaugas Jackevičius yra patvirtinęs, kad į jį dėl tokio leidimo Eglė Samoškaitė nesikreipė, jis pats pavedimo slapta įrašinėti nėra davęs. Iki kol bus pabaigtas drausminis tyrimas, žurnalistė ir toliau nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis bei neves „Dienos temos“.
LRT laikosi pozicijos, kad žurnalistika, ypač tiriamoji, atlieka svarbią visuomenės informavimo funkciją. Viešasis interesas, šaltinių apsauga ir teisė rinkti informaciją yra esminis demokratinės visuomenės sąlygos, tačiau jos turi būti įgyvendinamos atsakingai, laikantis teisės aktų ir etikos normų“, – nurodė LRT atstovė.
Pasisakė ir pati
Kaip Lrytas antradienį sakė pati E. Samoškaitė, nors pats procesas buvo ilgas ir nemalonus, socialdemokratų keliamos versijos „buvo nepagrįstos ir greičiausiai susijusios su kartėliu kovoje dėl LRT įstatymo pataisų“.
„Esu dėkinga, kad politikai mane bandė paversti moteriškąja Jameso Bondo versija, tačiau bet kokios insinuacijos turi būti suderinamos su logika ir faktais. Kaip sakė vienas socialdemokratas „Egle, tu gi supranti, kad viskas vyksta ne dėl tavęs?“ Tai aš tą suprantu, taip“, – portalui Lrytas komentavo E. Samoškaitė.
Tiesa, ŽPA sprendimo šalinti ją iš asociacijos žurnalistė nekomentavo.
„Anksčiau susilaikiau nuo komentarų ir dabar per daug neišsiplėsiu. Bet, kaip sakiau ir anksčiau, tušinuko nepalikau ir jokio jų posėdžio nesiklausiau. Taip, jie jį rado, jis priklausė man, aš jį kartkarčiais naudoju tais retais atvejais, kai kalbu su žmonėmis, kurie gali tapti agresyvūs, neprognozuojami, arba jei tuo metu neturiu įprasto diktofono.
Jis neturi jokių nuotolinių funkcijų ir aš net nežinojau, kad jį praradau (susizgribau tik kur kas vėliau), o nepasibaigus posėdžiui išvykau į tiesioginį interviu“, – feisbuke vėliau rašė E. Samoškaitė.
Kaip skelbta, antradienį prokuratūra pranešė nutraukusi kelis mėnesius trukusį ikiteisminį tyrimą dėl incidento LSDP tarybos posėdyje, kurio metu rastas garsą įrašantis rašiklis.
Pasak teisėsaugos, įvertinus visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, konstatuota, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Vis tik, nustatyta, kad LSDP tarybos posėdžio metu salėje buvo rasta žurnalistei priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė su integruotu garso įrašymo įrenginiu. Tačiau, kaip teigiama prokuratūros pranešime, nebuvo gauta objektyvių duomenų, kad žurnalistė šį tušinuką paliko uždarame LSDP tarybos posėdyje tyčia.
Patys „socdemai“ dėl to įtarimus buvo metę LRT žurnalistei E. Samoškaitei. Būtent jis ir kreipėsi į teisėsaugą, prašant išsiaiškinti, kas ir kodėl uždaro posėdžio metu paliko įrašantį tušinuką.
E. Samoškaitė kilusias abejones ir įtarimus vadino nelogiškais, neigė dariusi bet kokius neteisėtus ar neetiškus veiksmus.
„Ką ir kada tiksliai socialdemokratai rado, aš nežinau, įrašymo įrangos-tušinuko nepalikau“, – socialiniame tinkle „Facebook“ yra rašiusi žurnalistė.
Vis tik, kol vyko tyrimas, E. Samoškaitė laikinai nevedė LRT laidos „Dienos tema“, nerašė temomis, susijusiomis su LSDP.
Palaikymą E. Samoškaite buvo išreiškusi nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Ji naujienų agentūrai ELTA tvirtino labiau linkusi tikėti LRT žurnaliste, nei socialdemokratais.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)tarybatušinukas
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