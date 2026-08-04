M. Kairys: pareigūnų ryšiai su nuteistaisiais nėra sisteminė problema

Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to, jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikas ir laikytis profesinės etikos.
„Mano vertinimu, tai yra labiau pavieniai atvejai. Reikia nepamiršti, kad Lietuvos kalėjimų tarnyboje yra apie 3 tūkst. darbuotojų, kurių tik apie pusę sudaro pareigūnai. Mes turime atsparumo mokymus visiems darbuotojams, kurie, atėję dirbti į mūsų sistemą, tuos mokymus praeina“, – LRT radijui antradienį kalbėjo M. Kairys.
Kalbėdamas apie du atvejus, kai po identifikuotų romantinių santykių iš tarnybos pasitraukė dvi pareigūnės, Kalėjimų tarnybos vadovas pažymėjo, kad šiuo metu atliekamas situacijos vertinimas.
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„Peržiūrėsime visas dalis, prie kokių galimybių darbuotojos priėjo ir kokias rizikas galėjo sukelti. Čia labiau nukreipta į tai, kad mes turime pasižiūrėti, kokia situacija, ją įsivertinti ir imtis veiksmų, kad tokie dalykai nesikartotų arba jų būtų kuo mažiau“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi kalėjimų pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą.
Kaip skelbė Lietuvos kalėjimų tarnyba, dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu buvo rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų.
Taip pat pasitelkus tarnybos Prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kamerose aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai, taip pat nustatyta atvejų, kai buvo viršytas leistinas jų kiekis.