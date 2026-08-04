M. Katelynas: pasiūlėme Ispanijai dalytis Lietuvos sukaupta patirtimi valdant migracijos krizes

„Kaip vidaus reikalų ministras pasiūliau, kad mes galime pasidalinti savo turimomis žiniomis, kurias mūsų pareigūnai sukaupė per pastaruosius metus. Tikrai galime pasidalinti tam tikromis ekspertinėmis žiniomis“, – po neformalaus nuotolinio Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų posėdžio žurnalistams sakė M. Katelynas.
Anot jo, Ispanija šiuo metu nesikreipė dėl pareigūnų siuntimo, nes situaciją Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenė.
„Jokio poreikio mes nejautėme iš Ispanijos. Šiuo metu ten pagalbą teikia kariuomenė, kuri tvarką atkūrė. Tačiau, jeigu bus poreikis, mes esame pasirengę pasidalinti ekspertinėmis žiniomis“, – teigė ministras.
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Vidaus sienų kontrolės atkūrimui poreikio nėra
M. Katelynas taip pat pabrėžė, kad šiuo metu nėra pagrindo svarstyti vidaus sienų kontrolės Šengeno erdvėje atkūrimą.
Pasak jo, iš Seutos ir Meliljos į žemyninę Ispanijos dalį vykstantiems asmenims taikomos privalomos patikros, todėl, Ispanijos teigimu, nė vienas migrantas nepateko į Šengeno erdvę.
„Šengenas yra vertybė, uždirbta visų uoliomis pastangomis. Vidaus sienų kontrolės atkūrimas turėtų būti tik paskutinė priemonė, jei situacija taptų nekontroliuojama“, – kalbėjo ministras.
Anot jo, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas išorės sienos stiprinimui.
„Kalbama apie jūroje esančio barjero plėtrą ir išorės sienos stiprinimą. Matoma, kad dabartinėje sistemoje buvo spragų, todėl Ispanija, manau, imsis papildomų priemonių“, – sakė M. Katelynas.
Lietuva palaiko neteisėtų migrantų grąžinimą
Komentuodamas Europos Komisijos siūlymus spartinti neteisėtai ES esančių migrantų grąžinimą, M. Katelynas tikino, kad Lietuva tokią kryptį palaiko.
„Lietuva visada palaikys migraciją, kuri yra teisėta. Žmonės, neturintys teisės būti ES ar gauti prieglobstį, turi būti kuo greičiau grąžinami“, – pažymėjo jis.
Ministras taip pat teigė, kad šiame ES vidaus reikalų ministrų susitikime formalių sprendimų nebuvo priimta, tačiau sutarta toliau svarstyti papildomo personalo skyrimą Ispanijai, didesnį „Frontex“ pajėgumų panaudojimą bei didesnį finansavimą ES išorės sienų apsaugai.
„Šie klausimai turėtų būti detaliau nagrinėjami ir sprendimai priimami spalį vyksiančioje formalioje vidaus reikalų ministrų taryboje“, – sakė M. Katelynas.
Vertindamas po migrantų antplūdžio kilusią diplomatinę įtampą tarp kai kurių ES valstybių, ministras teigė, kad ji, panašu, slūgsta.
„Iš to, kokius pasisakymus girdėjau ir koks tonas skambėjo, atrodo, kad įtampa šiek tiek atslūgo. Pirminiai vertinimai buvo padaryti matant tik pirmuosius vaizdus iš Seutos. Dabar, kai situacija suvaldyta, retorika taip pat tapo santūresnė“, – teigė ministras.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą iš Maroko plūstelėjo dešimtys tūkstančių migrantų.
Nors Ispanija skelbė, kad nė vienas jų nepateko į žemyninę šalies dalį, krizė sukėlė politines diskusijas dėl ES išorės sienų apsaugos ir paskatino kai kurias valstybes imtis papildomų kontrolės priemonių. Italija penktadienį paskelbė laikinai sustabdanti Šengeno taisyklių, leidžiančių keliauti be sienų su Ispanija, taikymą.
Prancūzija ir Didžioji Britanija išreiškė solidarumą su Ispanija. Tačiau Prancūzija taip pat paskelbė penkis kartus padidinsianti policijos pareigūnų skaičių pasienyje su Ispanija.
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Martynas KatelynasIspanija
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