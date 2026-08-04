M. Sinkevičius apie G. Nausėdos darbą iš Madeiros: esminių problemų nematau

„Aš manau, kad nebūtų korektiška man, kaip Vyriausybės vadovui, kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu yra galimos – galimos ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Prezidentas pasirinko tokią formą ir aš nematau tame esminių problemų“, – žurnalistams antradienį teigė M. Sinkevičius.
Kaip pirmadienį pranešė Prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 3–10 dienomis.
Nurodytomis dienomis G. Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje.
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Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais.
Pats M. Sinkevičius šią vasarą nei atostogų, nei darbo nuotoliniu būdu neplanuoja.
„Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų. Kai jau užsidirbsiu, o, turbūt, šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti neturiu“, – teigė Vyriausybės vadovas.
„Man patinka darbas fizinis, gyvas, su patarėjais, su komanda ir kol kas darbo nuotoliu neplanuoju“, – tvirtino jis.
Diskusijų dėl atostogų reglamentavimo neinicijuos
Premjeras taip pat teigė neplanuojantis inicijuoti diskusijos dėl įstatymų pakeitimų, siekiant reglamentuoti atostogas Seimo nariams ir šalies vadovui.
„Jeigu įstatymų leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis (…). Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju inicijuoti“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
Šiuo metu parlamentarų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Seimo statutas. Jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Parlamentarų darbo laiką sesijų metu nustato Seimo valdyba.
Tuo metu ministro pirmininko atostogas turi būti patvirtintos prezidento dekretu.
Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas.
Mindaugas SinkevičiusGitanas NausėdaAtostogos
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