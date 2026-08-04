M. Sinkevičius siūlo Adamkaus 100-mečiui surengti jo gyvenimo fotografijos parodą Valdovų rūmuose

„Malonu aplankyti Jo ekscelenciją prezidentą, kadangi turbūt visa visuomenė žino, kad laukiame gražaus jubiliejaus – 100 metų (…). Bus, aišku, daug įvairių iniciatyvų, ir leidžiama knyga, ir matyt, kad tų iniciatyvų bus dar daugiau“, – žurnalistams sakė premjeras.
Pasak premjero, daug archyvinės medžiagos yra sukaupęs fotografas Antanas Sutkus.
„Tikrai daug archyvinės medžiagos yra sukaupęs iš gyvenimo, iš darbo, ir ta paroda Valdovų rūmuose galėtų veikti išvakarėse jubiliejaus, vėliau keliauti iš Valdovų rūmų, pasklisti po Lietuvą, būti eksponuojama ir Kaune, ir Klaipėdoje“, – sakė jis.
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Premjeras pridūrė besidžiaugiantis, kad jo, kaip politiko, globojama iniciatyva buvo priimta teigiamai.
„Džiaugiuosi, kad prezidentas šią iniciatyvą, šį pasiūlymą, kurį aš kaip politikas globoju, priėmė teigiamai ir tai bus realizuota“, – teigė ministras pirmininkas.
ELTA primena, kad pirmą kartą prezidentu V. Adamkus išrinktas 1998 m. Tą kartą jis rinkimuose įveikė buvusį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską.
2003 m. jis siekė būti perrinktas, tačiau antrame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Pastarajam apkaltos būdu palikus prezidento postą, V. Adamkus laimėjo pirmalaikius rinkimus 2004 m. ir šaliai vadovavo iki 2009 m.