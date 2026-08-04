Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius siūlo Adamkaus 100-mečiui surengti jo gyvenimo fotografijos parodą Valdovų rūmuose

2026 m. rugpjūčio 4 d. 12:18
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi žurnalistams sakė pasiūlęs surengti jo gyvenimo ir veiklos fotografijos parodą Valdovų rūmuose.
Daugiau nuotraukų (5)
„Malonu aplankyti Jo ekscelenciją prezidentą, kadangi turbūt visa visuomenė žino, kad laukiame gražaus jubiliejaus – 100 metų (…). Bus, aišku, daug įvairių iniciatyvų, ir leidžiama knyga, ir matyt, kad tų iniciatyvų bus dar daugiau“, – žurnalistams sakė premjeras.
Pasak premjero, daug archyvinės medžiagos yra sukaupęs fotografas Antanas Sutkus.
„Tikrai daug archyvinės medžiagos yra sukaupęs iš gyvenimo, iš darbo, ir ta paroda Valdovų rūmuose galėtų veikti išvakarėse jubiliejaus, vėliau keliauti iš Valdovų rūmų, pasklisti po Lietuvą, būti eksponuojama ir Kaune, ir Klaipėdoje“, – sakė jis.
Susiję straipsniai
M. Sinkevičius susitiks su prezidentu V. Adamkumi

M. Sinkevičius susitiks su prezidentu V. Adamkumi

J. Olekas ir M. Sinkevičius vasarą atostogauti neplanuoja, G. Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros

J. Olekas ir M. Sinkevičius vasarą atostogauti neplanuoja, G. Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros

Netikėtas prokurorų sprendimas dėl LSDP posėdyje palikto įrašančio tušinuko: savininkė nustatyta, bet viskas baigėsi niekuo

Netikėtas prokurorų sprendimas dėl LSDP posėdyje palikto įrašančio tušinuko: savininkė nustatyta, bet viskas baigėsi niekuo (6)

Premjeras pridūrė besidžiaugiantis, kad jo, kaip politiko, globojama iniciatyva buvo priimta teigiamai.
„Džiaugiuosi, kad prezidentas šią iniciatyvą, šį pasiūlymą, kurį aš kaip politikas globoju, priėmė teigiamai ir tai bus realizuota“, – teigė ministras pirmininkas.
ELTA primena, kad pirmą kartą prezidentu V. Adamkus išrinktas 1998 m. Tą kartą jis rinkimuose įveikė buvusį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską.
2003 m. jis siekė būti perrinktas, tačiau antrame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Pastarajam apkaltos būdu palikus prezidento postą, V. Adamkus laimėjo pirmalaikius rinkimus 2004 m. ir šaliai vadovavo iki 2009 m.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Valdas Adamkus

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.