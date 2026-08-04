Lietuvos dienaAktualijos

R. Kaunas sako, kad siekiama kartu su Ukraina gaminti dronus jos poreikiams

2026 m. rugpjūčio 4 d. 15:54
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad kartu su Ukraina siekiama Lietuvoje gaminti jos poreikiams skirtus bepiločius orlaivius.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mes turime susitarimą, vadinamą „drone deal'ą“ su Ukraina. Šiandien vyksta šiokie tokie pokyčiai ministerijos komandoje, kad atsirastų kertiniai žmonės, kurie tą susitarimą pradėtų versti ant žemės esančiais sprendimais. Tai reiškia, kad mes galėtume lokalizuoti Ukrainos dronų gamybą Lietuvoje“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė R. Kaunas.
„Tikslas būtų bendra gamyba Lietuvoje Ukrainos poreikiams“, – pridūrė ministras.
R. Kauno teigimu, tokiu būdu kartu būtų vystoma Ukrainos technologija. Anot jo, nors šiuo metu Lietuvos dronų pramonė yra žengusi į priekį, tai būtų papildomas stimulas „technologiškai patobulėti“.

R. Kauno ir L. Kasčiūno ginčas: kas nuveikta apsaugant Lietuvos dangų?

„Tai būtų bendros investicijos, bet, be to, kad mes remiame Ukrainą, mes dar turėtume papildomą naudą – technologinį proveržį ir galimybes mūsų inžinieriams tobulėti kartu su ukrainiečiais“, – „Verslo žinioms“ sakė ministras.
Susiję straipsniai
R. Kaunas: grėsmės lygis nepablogėjo, kritinės infrastruktūros objektų apsauga pratęsta prevenciškai

R. Kaunas: grėsmės lygis nepablogėjo, kritinės infrastruktūros objektų apsauga pratęsta prevenciškai

R. Kaunas apie nušalintą karį: tai metų senumo istorija

R. Kaunas apie nušalintą karį: tai metų senumo istorija

Krašto apsaugos ministerijoje darbą pradėjo viceministras T. Mikelkevičius

Krašto apsaugos ministerijoje darbą pradėjo viceministras T. Mikelkevičius

Šalies vadovas Gitanas Nausėda gegužę Rumunijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašė susitarimą dėl abiejų šalių bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir gynybos pramonės srityse.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)dronai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.