R. Kaunas sako, kad siekiama kartu su Ukraina gaminti dronus jos poreikiams

„Mes turime susitarimą, vadinamą „drone deal'ą“ su Ukraina. Šiandien vyksta šiokie tokie pokyčiai ministerijos komandoje, kad atsirastų kertiniai žmonės, kurie tą susitarimą pradėtų versti ant žemės esančiais sprendimais. Tai reiškia, kad mes galėtume lokalizuoti Ukrainos dronų gamybą Lietuvoje“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė R. Kaunas.
„Tikslas būtų bendra gamyba Lietuvoje Ukrainos poreikiams“, – pridūrė ministras.
R. Kauno teigimu, tokiu būdu kartu būtų vystoma Ukrainos technologija. Anot jo, nors šiuo metu Lietuvos dronų pramonė yra žengusi į priekį, tai būtų papildomas stimulas „technologiškai patobulėti“.
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„Tai būtų bendros investicijos, bet, be to, kad mes remiame Ukrainą, mes dar turėtume papildomą naudą – technologinį proveržį ir galimybes mūsų inžinieriams tobulėti kartu su ukrainiečiais“, – „Verslo žinioms“ sakė ministras.
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Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)dronai
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