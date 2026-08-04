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R. Kėvalas apie kadaise sutiktą mirusio kūdikio tėvą rėžė be užuolankų: palygino su ateiviu iš kosmoso

2026 m. rugpjūčio 4 d. 18:23
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Vaikų ligų gydytojas, profesorius Rimantas Kėvalas jau prieš kelerius metus yra akis į akį susidūręs su šeima, kuri pastarosiomis dienomis dėl savo neįprastos situacijos atsidūrė dėmesio centre.
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