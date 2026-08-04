„Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, nedelsdama atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus ir parengė oficialų prašymą dėl Antano Kandroto ekstradicijos. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, kad yra kitoje valstybėje“, – pranešime spaudai cituojamas teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
Europos arešto orderį A. Kandrotui-Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29 d.
Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais.
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ELTA primena, kad Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas.
Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
A. Kandrotas-Celofanas kitose bylose, kuriose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu.
Vilniaus miesto apylinkės teismas liepą baigė nagrinėti kitą baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, kurį esą padarė pernai gruodį protesto prie parlamento metu. Bylos duomenimis, tuomet renginio metu kilus žodiniam konfliktui su visuomenininku Valdu Bartkevičiumi, A. Kandrotas-Celofanas dešine ranka trenkė jam į veidą.
Šioje byloje prokurorė pasiūlė A. Kandrotui-Celofanui prie jau anksčiau už finansinius nusikaltimus skirtos realios pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės dar pridėti 7 mėnesius kalėjimo.
Teismas sprendimą šioje byloje skelbs rugsėjį.
A. Kandrotas-Celofanas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį 2021 m. riaušių prie Seimo byloje, jam skirti keturi metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka peržiūrėjo Vilniaus apygardos teismas. Sprendimas byloje taip pat bus paskelbtas rugsėjį.
A. Kandrotas-Celofanas taip pat yra nuteistas ir dar vienoje baudžiamojoje byloje. Kovą Vilniaus miesto apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis yra apskųstas apeliacine tvarka.
Teisingumo ministerijaAntanas Kandrotas-Celofanasekstradicija
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